Giấc Mơ Của Mẹ tập 17: Nhan Phúc Vinh phạm tội tày đình vẫn được mẹ ra sức bênh vực

Tập 17 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY) mở đầu với không khí vui vẻ của gia đình My (Diễm My 9x) với Khang (Trần Quốc Anh). Sau khi chính thức được thuê phòng, Khang đã mua đồ về mời cả nhà My, không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ cho đến khi mẹ Khang bất ngờ gọi điện. Hóa ra bà tới để xem chỗ ở mới của Khang, dĩ nhiên Khang không thể để mẹ gặp gia đình My vì anh đang nói dối về thân phận của mình. Sau khi gặp mẹ về, Khang còn giúp My rửa chén, hai người nói chuyện vô cùng thân thiết, Cường chứng kiến hết chuyện này và ngầm hiểu về mối quan hệ của chị hai với Khang.



Nội dung chính của tập 17 tập trung vào câu chuyện của Minh (Nhan Phúc Vinh). Hùng sau khi điều tra rõ mọi việc thì đã trực tiếp cảnh cáo Minh trên công ty. Dù đang quan hệ lén lút với vợ sắp cưới của Hùng, cũng đang âm thầm thành lập văn phòng luật nhưng Minh không hề cảm thấy có tội lỗi gì với Hùng. Đúng lúc này, bà Thanh (NSND Hồng Vân) - mẹ của Minh - tìm đến công ty. Vì chưa biết chuyện gì, bà Thanh đã niềm nở tặng cho Hùng món bánh mình tự làm, cảm ơn Hùng vì đã giúp Minh mở văn phòng luật mới. Lúc này, Hùng tiện thể bóc mẽ Minh trước mặt bà Thanh. Thấy con trai bị “bóc phốt”, bị xúc phạm, bà Thanh đứng ra bênh vực con, không ngần ngại mắng nhiếc Hùng.

Tối đó bà Thanh về nhà và khóc một mình, quyết không nói chuyện của Minh cho cả nhà nghe. Minh tới khuya mới về, vừa ăn số bánh mẹ làm tính tặng Hùng vừa khóc. Bà Thanh chứng kiến chuyện này thì vô cùng xót xa. Chẳng trách con vì đã qua lại với bồ sếp, bà Thanh còn chu đáo dậy sớm nấu món cháo mà Minh thích.

Sau khi ăn sáng, bà Thanh chuẩn bị đồ cho Minh đi làm như thường ngày. Lúc này bà mới nhẹ nhàng khuyên ngăn Minh đừng dây dưa với người yêu của Hùng nữa, bà cũng hỏi xem Minh có nhận tiền của nhân tình không. Minh không những không nghe mà còn lớn tiếng với mẹ khiến My nghe thấy. Chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng My vội vàng tới bênh mẹ, ai ngờ lại bị bà Thanh mắng ngược. Một lần nữa My lại nổi nóng vì mẹ quá thiên vị anh hai.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

https://kenh14.vn/giac-mo-cua-me-tap-17-nhan-phuc-vinh-pham-toi-tay-dinh-van-duoc-me-ra-suc-benh-vuc-2022080917285173.chn