Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh sau 2 tuần lên sóng và gây vô số tranh cãi xoay quanh cả 5 nhân vật chính (3 nữ chính và 2 ông chồng) thì cuối cùng cũng xuất hiện một gương mặt được cho là "chữa lành trái tim khán giả". Cái tên được nhắc tới ở đây là Lâm (Hà Thành) - nhân viên mới ở công ty nơi Lam (Quỳnh Kool) làm việc.

Poster nhân vật Lâm

Ở tập phim mới nhất, Lâm mới xuất hiện khoảng 90 giây nhưng lập tức gây sốt MXH. Trong phân cảnh của mình, Lâm tới nộp hồ sơ xin việc và vô tình đụng trúng Lam. Khi thấy Lam hoảng hốt lo cho mình, Lâm dù không quen biết gì nhưng đã giả vờ bị thương sau đó trêu chọc khiến Lam vô cùng tức tối. Từ cô tiểu thư nhẹ nhàng, nhiệt tình hỏi thăm người mới, Lam bật chế độ đàn chị nghiêm túc, căng mặt "dạy dỗ" Lâm. Một phân cảnh ngắn nhưng khiến khán giả đã tích cực đẩy thuyền Lam với "phi công trẻ" này, bất chấp việc thậm chí còn chưa biết nhân vật này là ai, tên gì.

Màn đụng độ của Lam và phi công trẻ

Ngay sau màn ra mắt ngắn ngủi, những clip về nhân vật "phi công trẻ" này được đăng tải khắp các nền tảng MXH của nhà đài, đều thu về lượng tương tác cao. Trên trang Facebook VTV Giải Trí, đoạn clip ngắn hút tới hơn 1,4 triệu người xem, vô số bình luận khen ngợi Lâm quá đẹp trai và "truy lùng" thông tin của nam diễn viên tân binh.

Bình luận của khán giả. - Phi công trẻ tới rồi, tới lúc phim hay rồi đây. - Đẹp trai quá trời ơi, đúng kiểu Hồng Hài Nhi của các chị đẹp đây rồi. - Eo ôi mê hơn cả phi công bên bản Trung, bạn này là ai, cho xin thông tin với ạ. - Xin link các bạn ơi, diễn viên này là ai đấy, đẹp trai quá. - Trai đẹp phải thế này mới đáng xem phim chứ, 2 nam chính hiện tại chán quá.

Lâm cũng xuất hiện trên poster nên hứa hẹn sẽ còn phủ sóng giai đoạn sau của phim

Người đảm nhận vai Lâm "phi công" trong phim là Hà Thành - một tân binh chưa từng xuất hiện trên sóng giờ vàng. Trước bộ phim này, Hà Thành từng làm mẫu ảnh và xuất hiện trong một số vở kịch sân khấu, TVC. Sự xuất hiện của một nhân tố mới có cả nhan sắc lẫn năng lực đang khiến khán giả vô cùng hào hứng và mong chờ vào những diễn biến tiếp theo của bộ phim.

Hà Thành trên sân khấu kịch

Và ngoài đời