Mỹ nam phim Hàn rắc rối nhất hiện tại: Từ dính tin hẹn hò nữ chính đến cắn nữ phụ khi đang đóng cảnh nóng

Trở lại trong dự án phim Call It Love (Mối Tình Ngang Trái), nam diễn viên Kim Young Kwang lại là cái tên được dân tình chú ý hơn cả dàn mỹ nhân đóng cùng. Lý do là bởi bên ngoài thế giới của bộ phim, Kim Young Kwang đã dính phải nhiều rắc rối, đặc biệt có liên quan đến nữ chính và nữ phụ.



Kim Young Kwang "quậy đục nước" khi đóng cùng Lee Sung Kyung và Hani.

Đầu tiên phải kể đến bạn diễn của anh lần này - Lee Sung Kyung. Khi dự án bắt đầu lên sóng nền tảng Disney+, ngôi sao 8X và Lee Sung Kyung đã dính phải tin đồn hẹn hò. Thậm chí trong một họp báo tuyên truyền gần đây, đạo diễn Lee Kwang Young còn cho rằng cả hai hẹn hò thật 100%, miêu tả rằng: "Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của 2 người qua cách họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt trên phim trường". Ngoài ra, nhiều thành viên ekip cũng cho rằng như vậy, đặc biệt xoáy vào chuyện Kim Young Kwang có thể đang "phim giả tình thật".

Kim Young Kwang bị nghi hẹn hò Lee Sung Kyung.

Cũng trong Call It Love, Kim Young Kwang đã có cảnh nóng cùng Lee Sung Kyung vào tập 12, khi hai nhân vật xác nhận tình cảm với nhau. Song, mỹ nam cũng có cảnh nóng khác với nữ phụ Hani. Trong phim, Hani vào vai bạn gái cũ của nam chính, người sống ở căn hộ đối diện. Trong quá khứ, cả hai yêu nhau mặn nồng và đương nhiên có cả những lúc thân mật. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Hani cho biết đã có sự cố xảy ra khi cô đóng cảnh "giường chiếu" cùng đàn anh.

Kim Young Kwang có cảnh nóng với cả 2 bạn diễn nữ.

Hani chia sẻ rằng trên set quay, cô và Kim Young Kwang gần như không nói với nhau câu nào. Cả hai muốn giữ mối quan hệ lạnh nhạt vì là người yêu cũ, thế nên gần như không tương tác qua lại. Thế nhưng sau đó, cả hai lại có cảnh nóng chung với nhau nhằm phục vụ cho phân đoạn hồi tưởng. Hani cho biết khi ấy cô và có lẽ Kim Young Kwang cũng rất xấu hổ. Chính vì vậy mà khi sắp hôn nhau, Kim Young Kwang đã vô tình cắn vào đầu bạn diễn, khiến cô lập tức bật cười. "May là sau đó tôi và đàn anh đã quay trọn vẹn cảnh này", Hani bày tỏ.

Hani chia sẻ về cảnh nóng giữa cô và đàn anh.

Call It Love không thành công như mong đợi.

Có thể thấy Kim Young Kwang là cái tên gây nên khá nhiều rắc rối cho Call It Love. Sinh năm 1987, mỹ nam tham gia nhiều dự án phim đình đám như Pinocchio, Bác sĩ nhân ái, hay gần đây nhất là vai sát nhân "biến thái" trong Happiness. Tuy có nhiều thông tin hậu trường thú vị như Call It Love được đánh giá là "bom xịt" xứ Hàn, một phần do phát hành trên nền tảng Disney+ vốn chưa phổ biến tại thị trường châu Á.

Kim Young Kwang ngoài đời.

Nguồn: Koreaboo