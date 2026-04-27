Mỹ nam được cân nhắc đóng Đường Tăng trong "Tây du ký" phiên bản mới là ai?

Theo truyền thông Hoa ngữ, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo làm lại bộ phim Tây du ký, khởi quay vào quý I/2027. Thông tin thu hút nhiều sự chú ý nhất là việc Vương Nhất Bác được cân nhắc cho vai Đường Tăng. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng lựa chọn này nhanh chóng gây tranh luận.

Đường Tăng là nhân vật đòi hỏi sự dung hòa giữa lòng từ bi và chính kiến rõ ràng, không dễ thể hiện với diễn viên trẻ. Trong khi đó, Vương Nhất Bác được đánh giá có khí chất điềm tĩnh, nội lực, song cũng gây nghi ngờ về khả năng thể hiện chiều sâu nhân vật.

Nghệ sĩ Gen Z hàng đầu Hoa ngữ

Sinh năm 1997 tại Hà Nam (Trung Quốc), Vương Nhất Bác là ca sỹ, diễn viên, vũ công và tay đua mô tô chuyên nghiệp. Anh ra mắt năm 2014 với vai trò thành viên nhóm nhạc Hàn - Trung UNIQ.

Tên tuổi của anh bùng nổ khi đảm nhận vai Lam Vong Cơ trong bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh , sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Vô danh, Trường không chi vương...

Bên cạnh nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn là một tay đua xe chuyên nghiệp, từng giành chức vô địch tại chặng Chu Hải của giải GTSC 2024. Anh tham gia nhiều giải đua lớn.

Vương Nhất Bác đang là ngôi sao trẻ hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo Sohu , Vương Nhất Bác đứng top đầu trong số các sao nam Gen Z, từng góp mặt trong danh sách Forbes China Celebrity 100.

Hiện tại, anh là ngôi sao 9X được săn đón bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ với hàng chục hợp đồng quảng cáo, và các dự án phim liên tiếp tới tay.

Vướng không ít ồn ào

Có sự nghiệp khởi sắc song Vương Nhất Bác cũng là tài tử vướng không ít ồn ào. Năm 2023, anh từng bị tố trốn thuế. Theo người tố giác, nam diễn viên Gen Z đã kiếm được ít nhất hàng trăm nghìn USD (tương đương hàng nghìn tỷ đồng) kể từ khi nổi tiếng. Tuy nhiên, anh chưa từng công bố bất kỳ báo cáo tài chính nào liên quan đến thu nhập của mình. Không chỉ vậy, cha của anh hàng năm đều thành lập hàng loạt công ty công nghệ.

Do đó, người tố giác cho rằng Vương Nhất Bác lợi dụng công ty gia đình để chuyển đổi thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp; nam diễn viên cũng lợi dụng chính sách ưu đãi thuế của các công ty công nghệ để trốn thuế.

Trước cáo buộc gian lận thuế quan, công ty quản lý Vương Nhất Bác không phản hồi. Trong khi người hâm mộ nam nghệ sỹ bác bỏ và cho rằng đây là thông tin bịa đặt vì người tố cáo không đưa ra được bằng chứng xác thực.

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác còn vướng ồn ào làm một cô gái mang thai rồi đối xử tệ bạc và ruồng bỏ. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội có tên "Hàm Hàm qvq" cho biết cô đã phát sinh quan hệ tình ái với Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, khi biết cô mang thai, nam ca sỹ không quan tâm, còn uy hiếp không cho cô nói ra sự thật.

Công ty quản lý của Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận và cho biết đã mời luật sư thu thập chứng cứ, kiện cô gái trên với tội danh bôi nhọ danh dự, tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của nam nghệ sỹ. Dù bị công ty của Vương Nhất Bác kiện, cô gái vẫn khẳng định mình nắm trong tay chứng cứ quan trọng đủ để chấm dứt sự nghiệp của người bạn trai nổi tiếng.

Nam diễn viên vướng nhiều ồn ào đời tư.

Tháng 2/2026, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước loạt ảnh chụp màn hình được cho là đoạn trò chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác trên nền tảng Xiaohongshu. Nội dung làm dấy lên nghi vấn anh có những phát ngôn hạ thấp, bôi xấu nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí, đẩy tên nam nghệ sĩ lên vị trí đầu bảng tìm kiếm Weibo.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Vương Nhất Bác phát đi thông cáo bác bỏ toàn bộ nội dung nói trên.

Thời gian qua, nam diễn viên khá kín tiếng trên màn ảnh. Suốt 2 năm, anh chưa tham gia bất kỳ dự án nào. Vì lẽ đó, thông tin Vương Nhất Bác sẽ đảm nhận vai Đường Tăng trong Tây du ký càng thu hút sự quan tâm.