Nữ diễn viên hạng A bị đại gia 34 nghìn tỷ ruồng bỏ chia cho có 27 tỷ rồi cấm gặp con, nay tàn tạ hốc hác không thể tin nổi

Go Hyun Jung là 1 trong những nữ diễn viên đình đám ở xứ sở kim chi, tên tuổi của cô gắn liền với loạt tác phẩm truyền hình hot như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul,... Bên cạnh sự nghiệp thành công vang dội, cô còn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực bởi cuộc hôn nhân không êm đẹp với 1 thành viên trong gia tộc Samsung lừng lẫy.

Tới sáng 27/4, tờ Koreaboo cho hay, Go Hyun Jung lại vừa chiếm sóng truyền thông khi xuất hiện trong 1 sự kiện ở New York, Mỹ. Trong hoạt động mới đây, nữ minh tinh hạng A xứ Hàn diện đầm quây màu bạc để lộ ra bờ vai trần trước ống kính.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào tình trạng cơ thể gầy gò đáng báo động của Go Hyun Jung ở thời điểm hiện tại. Cô trở nên khác lạ tới mức thoạt nhìn, không ít khán giả còn không nhận ra nổi người trong hình chính là “Mishil” từng khuấy đảo khung giờ vàng màn ảnh nhỏ năm nào qua siêu phẩm cổ trang Nữ Hoàng Seon Deok.

Trước đây, nữ diễn viên chiếm được cảm tình từ khán giả nhờ gương mặt khá tròn trịa, phúc hậu. Thậm chí, có giai đoạn cô còn được netizen Hàn Quốc trìu mến gọi bằng danh hiệu “Á hậu có nụ cười đẹp nhất lịch sử cuộc thi Miss Korea”. Thế nhưng tới nay do quá gầy, Go Hyun Jung đã đánh mất đi nụ cười ngọt ngào, dịu dàng và nét phúc hậu vốn có, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Go Hyun Jung bỗng dưng lộ diện trong sự kiện mới với dáng vẻ tàn tạ đáng báo động. Cô mất đi nụ cười đặc trưng cùng nét phúc hậu trên gương mặt vì quá gầy gò. Ảnh: Koreaboo

Ảnh: Koreaboo

Ảnh: Koreaboo

Trên khắp các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng cân nặng nói riêng và sức khỏe nói chung của Go Hyun Jung ở thời điểm hiện tại. Nhiều fan cũng hy vọng nữ diễn viên sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tẩm bổ để tăng cân và quay lại với sắc vóc như trước.

Ảnh: Nate

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng việc Go Hyun Jung sụt cân có liên quan tới bạo bệnh trước đó của cô. Còn nhớ năm ngoái, công ty quản lý cho biết nữ diễn viên đã phải trải qua 1 ca phẫu thuật lớn, đồng thời đăng tải hình ảnh cô nằm trên giường bệnh, đeo ống thở.

Trong loạt ảnh, cựu Á hậu Hàn Quốc gây lo lắng vì dáng vẻ tiều tụy giữa khoảng thời gian bị bệnh nặng, phải cấp cứu và phẫu thuật gấp. Cô không thể tự thở, gương mặt hốc hác trông già đi cả chục tuổi, dù mỉm cười để chụp ảnh trấn an người hâm mộ nhưng khán giả vẫn vô cùng xót xa khi thấy tình cảnh của nữ diễn viên đình đám.

Trước đó, đội ngũ sản xuất Namib cũng đưa ra thông báo rằng tình hình sức khỏe của Go Hyun Jung vô cùng tồi tệ khiến cô phải kết thúc việc quay phim sau 1 thời gian thảo luận kỹ lưỡng. Đại diện của Go Hyun Jung cũng khiến khán giả hoang mang khi tuyên bố cô liên tục bị ngất, gục ngã trên phim trường nhưng vẫn “sống sót nhờ sức mạnh tinh thần và cuối cùng phải đến phòng cấp cứu”.

Go Hyun Jung gặp biến cố lớn về mặt sức khỏe trong năm 2025. Ảnh: Koreaboo

Sau 1 thời gian nghỉ ngơi vì ca phẫu thuật, Go Hyun Jung đã dần trở lại với công việc. Nhưng tới nay, cô bỗng lộ diện với dáng vẻ gầy gò hốc hác đáng báo động nên lại tiếp tục khiến fan không khỏi hoang mang, lo lắng.

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ danh hiệu có được, cô đã thuận lợi bước chân vào Kbiz.

Tới năm 1995 khi đang vô cùng nổi tiếng sau bộ phim Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung bất ngờ kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm cưới Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 34,3 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian làm dâu, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 27 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con và ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul...

Ảnh: Naver

Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo