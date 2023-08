Mỹ nam diễn hay xuất thần khiến khán giả trầm trồ, xứng danh idol đóng phim đỉnh nhất xứ Hàn

The Moon: Nhiệm Vụ Cuối Cùng hiện đang là tựa phim điện ảnh với doanh thu đứng thứ 2 tại rạp Việt, chỉ sau bom tấn Oppenheimer. Ở Hàn Quốc, nó cũng tạo được tiếng vang khá lớn dù khai thác đề tài viễn tưởng, lấy bối cảnh vũ trụ vốn không được ủng hộ nhiều tại xứ củ sâm. Đặc biệt, nam chính D.O. hiện đang là cái tên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả bởi màn thể hiện quá đỗi thuyết phục của mình.

The Moon lấy bối cảnh 5 năm sau thất bại đặt chân lên Mặt Trăng của Hàn Quốc, khi họ quyết định tiếp tục phóng phi thuyền Woori lên vũ trụ với 3 phi hành gia là Hwang Sun Woo, Kim Jae Guk và Yoon Moon Young. Một cơn bão Mặt Trời bất ngờ xảy ra, khiến hai trong số 3 phi hành gia mất mạng. Người duy nhất sống sót lại là người không biết cách điều khiển phi thuyền - Hwang Sun Woo (D.O.). Dù vậy, anh vẫn quyết tâm tiến lên Mặt Trăng trước khi tìm đường quay trở về với Trái Đất và phải lao vào cuộc chiến sinh tồn, nếm trải sự cô đơn cùng cực khi chỉ còn một mình.

Dù là phim viễn tưởng nhưng The Moon lại được đánh giá là khiến người xem "khóc lụt rạp", nhất là ở những cảnh tượng đầy tuyệt vọng của nam chính. Anh ta phải đối diện với mưa thiên thạch, hỏng hệ thống liên lạc, hết nhiên liệu, thiếu oxy,... và quan trọng hơn hết là tất cả đều phải trải qua một mình. Nỗi thống khổ của sự cô độc lại còn ở nơi lạnh lẽo bao trùm, sự sống gần như không hề tồn tại và liên tục để vụt mất cơ hội trở về Trái Đất. Khán giả dành rất nhiều lời khen cho diễn xuất của D.O. ở những phân cảnh cảm xúc này. Dù gần như không có bạn diễn để bổ trợ trong những cảnh nặng tâm lý nhưng nam idol vẫn làm rất tốt, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Sau khi The Moon công chiếu, nhiều bình luận cho rằng kịch bản của phim không thực sự xuất sắc khi ôm đồm quá nhiều chi tiết khiến câu chuyện trở nên lê thê, thiếu điểm nhấn. Nhưng diễn xuất của D.O. thì không gây ra bất kỳ tranh cãi nào. Anh thực sự thuyết phục được người xem tin vào câu chuyện của nhân vật, diễn xuất được cho là thực sự "xuất thần".

Trên thực tế, D.O. vẫn luôn được xếp vàng hàng idol lấn sân diễn xuất thành công bậc nhất màn ảnh Hàn. Trong khi những idol khác thường gây tranh cãi về diễn xuất trong những năm đầu làm nghề thì D.O. lại chưa từng bị chê bai. Bằng chứng là ngay bộ phim truyền hình đầu tay, anh đã nhận ngay chiếc cúp Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại hai giải thưởng lớn là Liên hoan phim Quốc tế Seoul và APAN Star Awards. Cho đến nay, số lượng giải thưởng phim ảnh mà D.O. nhận về khá nhiều. Thậm chí anh còn từng được vinh danh ở giải Rồng Xanh và Baeksang cao quý, với bộ phim điện ảnh Anh Tôi Vô Số Tội. Lần này, hi vọng The Moon sẽ tiếp tục giúp D.O. tăng số lượng giải thưởng phim ảnh trong sự nghiệp của mình.

Nguồn ảnh: Hancinema