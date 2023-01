My Hotpot Story lập kỷ lục mọi thời đại, vượt qua cả game MOBA Top 1 ĐNA, game thủ Việt đóng góp tới gần 90%

FIFA Mobile của Electronic Arts là trò chơi di động được tải xuống nhiều nhất ở Đông Nam Á trong tháng 12 năm 2022 với gần 5 triệu lượt cài đặt. Các quốc gia có nhiều lượt cài đặt nhất ở Đông Nam Á trong giai đoạn này là Indonesia với 75.3% tổng số lượt tải xuống, tiếp theo là Thái Lan với 10.4% và Malaysia với 9.3%.

My Hotpot Story là trò chơi di động được cài đặt nhiều thứ hai ở Đông Nam Á vào tháng trước, vượt quá 4.7 triệu lượt tải xuống. Các quốc gia có số lượt cài đặt My Hotpot Story lớn nhất ở Đông Nam Á là Việt Nam với 87.2%, tiếp theo là Indonesia với 7% và Thái Lan với 2.6%. Mobile Legends: Bang Bang từ Moonton, Garena Free Fire (bao gồm cả Garena Free Fire MAX) và Football League 2023 từ MOBILE SOCCER đã lọt vào top 5 trò chơi di động được cài đặt nhiều nhất ở Đông Nam Á trong tháng.

Những câu nói rất viral của My Hotpot Story

Thị trường trò chơi di động Đông Nam Á đã tạo ra hơn 745 triệu lượt tải xuống trên App Store và Google Play vào tháng 12 năm 2022, đánh dấu mức tăng 1.7% so với năm trước. Thị trường số 1 về lượt tải xuống trò chơi ở Đông Nam Á là Indonesia, đã tích lũy được 298 triệu lượt cài đặt, chiếm 40% tổng số lượt tải xuống ở khu vực này. Việt Nam xếp thứ 2 về lượt tải xuống với 19.5%, tiếp theo là Philippines với 18.3%.

My Hotpot Story đạt lượt tải xuống cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 năm 2022, thu về hơn 4.7 triệu lượt cài đặt, tăng 142% so với tháng 11 năm 2022. Tựa game này cũng đạt mức tăng cao nhất so với tháng trước trong Top 10. Việt Nam được xếp hạng là quốc gia số 1 về lượt cài đặt mới, đạt gần 4.1 triệu lượt tải xuống trong tháng 12.

Trò chơi này đã trở nên “viral” trên mạng xã hội Việt, thúc đẩy người chơi tải về trò chơi này khi rất nhiều Fanpage và Group chia sẻ hình ảnh về My Hotpot Story. Điều này khiến trò chơi trở thành “trending”. Đáng chú ý là trò chơi đã thành công ở Thái Lan với chiến lược tương tự.