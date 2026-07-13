Mỹ đánh giá loại cá "tốt bậc nhất thế giới", người Việt gặp hàng ngày ngoài chợ

Ít ai ngờ loại cá quen thuộc ở chợ Việt lại được chuyên gia Mỹ xếp vào nhóm cá tốt hàng đầu thế giới.

Được các chuyên gia đánh giá là một trong những loại cá béo tốt nhất thế giới, cá trích gây chú ý nhờ hàm lượng omega-3 cao, lợi ích cho tim mạch và não bộ. Điều đặc biệt là loại cá giàu dinh dưỡng này lại có giá bình dân, dễ dàng tìm thấy tại các khu chợ Việt.

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Dù được xem là loại cá giàu dinh dưỡng trên thế giới, cá trích tại Việt Nam lại là thực phẩm có giá thành khá bình dân và dễ dàng tìm mua ở các khu chợ dân sinh. Đây là một trong những lựa chọn vừa ngon miệng vừa phù hợp với nhiều gia đình.

Không chỉ giàu omega-3, cá trích còn được đánh giá là an toàn hơn so với nhiều loại cá lớn. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), các loại cá nhỏ như cá trích, cá mòi thường tích lũy ít kim loại nặng, trong đó có thủy ngân, do có vòng đời ngắn và nằm ở vị trí thấp hơn trong chuỗi thức ăn.

Cá trích là một trong những loại cá nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề nhỏ. Không chỉ giàu omega-3 tốt cho tim mạch, loại cá này còn mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân Việt Nam. Thế nhưng, vì nhiều xương nhỏ, cá trích lại thường bị nhiều người bỏ qua.

Mỗi khi vào mùa cá trích, nhiều vùng biển Việt Nam lại nhộn nhịp cảnh tàu thuyền ra khơi. Những chuyến biển may mắn có thể mang về hàng tấn cá, giúp ngư dân thu về khoản tiền đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, trên mâm cơm của nhiều gia đình, cá trích vẫn chưa được xem là lựa chọn phổ biến. Lý do quen thuộc là loại cá này có khá nhiều xương nhỏ, khiến nhiều người e ngại khi sơ chế và thưởng thức.

Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài bình dân ấy lại là một "kho dinh dưỡng" được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cá trích nằm trong nhóm những loại hải sản có lợi cho sức khỏe nhờ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng.

Cá trích không chỉ được dùng dưới dạng cá tươi mà còn phổ biến với các sản phẩm như cá đóng hộp, cá muối, cá xông khói. Tuy nhiên, cá trích tươi vẫn được xem là lựa chọn tối ưu để giữ được nhiều dưỡng chất tự nhiên.

Một trong những điểm nổi bật nhất của cá trích là hàm lượng omega-3 dồi dào. Đây là loại axit béo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến chế độ ăn thiếu cân bằng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ khoảng 85g cá trích có thể cung cấp hơn 1.400mg omega-3 mức rất cao so với nhiều loại cá phổ biến khác.

Không chỉ vậy, cá trích còn chứa nhiều:

Vitamin B12, giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Vitamin D, cần thiết cho xương và hệ miễn dịch.

Canxi, đặc biệt có lợi nếu chế biến theo cách có thể ăn được phần xương mềm.

Selen, một khoáng chất quan trọng đối với cơ thể.

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Vì sao nhiều chuyên gia khuyên nên ăn cá nhỏ thường xuyên?

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tăng cường sử dụng những loại cá nhỏ như cá trích có thể là lựa chọn phù hợp để thay thế một phần thịt đỏ trong chế độ ăn.

So với nhiều loại thịt đỏ, cá trích cung cấp nguồn đạm chất lượng cao cùng các chất béo có lợi, trong khi lại có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Đây cũng là lý do cá trích xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn của người dân tại nhiều quốc gia có truyền thống ăn nhiều hải sản, trong đó có Nhật Bản.

Ăn cá trích thế nào để giữ được nhiều dưỡng chất nhất?

Cá trích có thể chế biến thành nhiều món như nướng, hấp, áp chảo, ngâm giấm hoặc xông khói.

Trong đó, các cách chế biến ít sử dụng dầu như hấp, nướng hoặc áp chảo nhẹ thường được ưu tiên hơn vì giúp giữ được hương vị tự nhiên và hạn chế thất thoát dưỡng chất.

Khi mua cá trích, người tiêu dùng nên lưu ý:

- Chọn cá tươi, mắt trong, thịt săn chắc.

- Nên chế biến sớm vì cá trích khá dễ hỏng.

- Với cá muối hoặc cá khô, nên ngâm trước khi chế biến để giảm độ mặn.

Với cá trích tươi, một mẹo nhỏ là có thể phủ một lớp bột yến mạch mỏng trước khi nấu. Cách này giúp hạn chế lượng dầu cá tự nhiên bị thất thoát, trong khi vẫn giữ được phần dưỡng chất quý giá.

Món ngon từ cá trích

Từng bị nhiều người "chê" vì nhiều xương, cá trích thực chất lại là một trong những loại cá bình dân có giá trị dinh dưỡng nổi bật. Nếu biết cách chế biến, đây hoàn toàn có thể trở thành món ăn vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, lại phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình Việt.

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Về ẩm thực, cá trích có phần thịt mềm, vị béo nhẹ, không quá nặng mùi nên có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Trong bữa cơm gia đình Việt, cá trích kho là một món quen thuộc nhờ hương vị đậm đà, dễ ăn.

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Món cá trích kho: Chỉ cần kết hợp cá với nước mắm, tiêu, ớt và một chút đường, món cá trích kho đã trở nên thơm ngon, bắt vị. Khi được kho trong thời gian dài, thịt cá săn chắc, thấm đều gia vị, phần mỡ cá tan ra tạo nên vị béo tự nhiên, khiến món ăn thêm phần hấp dẫn.

Bên cạnh món kho, cá trích còn nổi tiếng với các món gỏi, đặc biệt là gỏi cá trích ở miền Trung và Phú Quốc. Sự kết hợp giữa cá tươi, hành tây, dừa nạo, rau sống cùng nước mắm pha đậm đà tạo nên hương vị đặc trưng của vùng biển.

Món cá trích chiên: Cá trích chiên hoặc nướng cũng là những cách chế biến được nhiều người yêu thích. Cá chiên có lớp da giòn, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và béo; trong khi cá trích nướng trên than lại dậy mùi thơm hấp dẫn, rất hợp khi ăn cùng muối ớt hoặc rau sống.

Với giá cả phải chăng, giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, cá trích là một lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung vào thực đơn hằng ngày của nhiều gia đình.

Trúc Chi (t/h Dân Trí, Dân Việt)