Mỹ đánh giá là loại quả "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam giá rẻ bất ngờ

Không phải cao lương mỹ vị hay loại quả đắt đỏ, thứ được Mỹ đánh giá thuộc nhóm tốt nhất thế giới về dinh dưỡng lại là loại quả đỏ quen thuộc xuất hiện trong hầu hết căn bếp Việt.

Nhỏ bé, quen thuộc và xuất hiện trong hầu hết căn bếp, cà chua từ lâu đã là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại quả màu đỏ này lại được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng, thậm chí được xem là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe.

Theo trang Delish, xét về mặt thực vật học, cà chua được xếp vào nhóm trái cây. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đánh giá cà chua là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu, đạt 20 điểm trong bảng xếp hạng các loại rau củ quả có lợi cho sức khỏe.

Điểm nổi bật của cà chua nằm ở hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa. Những hợp chất này hoạt động như một "lá chắn" tự nhiên trong cơ thể, giúp chống lại các gốc tự do nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng căng thẳng oxy hóa, từ đó liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.

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Chuyên gia dinh dưỡng Sherri Berger từ The Plant Strong Dietitian cho biết, bảng xếp hạng dinh dưỡng của CDC được xây dựng dựa trên hàm lượng 17 dưỡng chất quan trọng có trong mỗi khẩu phần 100 calo của các loại trái cây và rau củ.

Theo Berger, cà chua là một loại quả đặc biệt khi có lượng calo rất thấp nhưng lại sở hữu thành phần dinh dưỡng tương tự nhiều loại rau xanh. Dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, một quả cà chua bi nặng khoảng 60g chỉ chứa khoảng 12 calo và chưa đến 3g carbohydrate.

Đặc biệt, cà chua rất giàu lycopene hợp chất tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, được nghiên cứu nhiều nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các tác động có hại từ môi trường.

Theo Sherri Berger, việc ăn cà chua thường xuyên cũng như sử dụng các sản phẩm chế biến từ cà chua có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2021 đăng trên tạp chí Food Chemistry cho thấy, việc bổ sung cà chua và lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh động mạch vành, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh liên quan đến mạch máu não.

Không chỉ giàu lycopene, cà chua còn cung cấp lượng đáng kể vitamin A và vitamin C. Chuyên gia dinh dưỡng Sara Riehm từ Orlando Health cho biết, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mạch máu, cơ bắp và một số cấu trúc của xương, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch. Trong khi đó, vitamin A cần thiết cho sức khỏe thị lực, sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể.

Ăn cà chua thế nào để hấp thu tối đa dưỡng chất?

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của cà chua, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên lựa chọn những quả được trồng tại địa phương và để chín tự nhiên.

Sherri Berger cho biết, cà chua địa phương thường có điều kiện chín tự nhiên tốt hơn, không cần trải qua các phương pháp thúc chín bằng khí ethylene như một số sản phẩm thu hoạch sớm để vận chuyển xa.

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Ngoài ra, nên chọn những quả cà chua chín hoàn toàn bởi hàm lượng lycopene có xu hướng tăng lên trong quá trình quả chín. Việc chế biến bằng nhiệt cũng có thể giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn. Vì vậy, các món như sốt cà chua, súp, món hầm hoặc cà chua nấu chín đều là lựa chọn phù hợp.

Một mẹo khác để tăng khả năng hấp thu lycopene là kết hợp cà chua với các nguồn chất béo lành mạnh như dầu ô liu. Sự kết hợp này không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu tốt hơn các hợp chất có lợi trong loại quả đặc biệt này.

Không quá cầu kỳ, giá thành dễ tiếp cận nhưng chứa nhiều dưỡng chất quý giá, cà chua xứng đáng là một trong những thực phẩm quen thuộc nên có mặt thường xuyên trong chế độ ăn uống hằng ngày.

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Cà chua là loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại thực phẩm nào khác, ăn cà chua với lượng phù hợp sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích, trong khi tiêu thụ quá nhiều hoặc ăn sai cách có thể gây ra những vấn đề không mong muốn.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu cà chua?

Lượng cà chua phù hợp mỗi ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, cân nặng, mức độ vận động, chế độ ăn uống tổng thể và tình trạng sức khỏe của từng người.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 1-2 quả cà chua tươi hoặc 5-7 quả cà chua bi mỗi ngày là mức hợp lý để bổ sung vitamin, khoáng chất và lycopene mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức tham khảo. Những người có bệnh lý về dạ dày, đường ruột hoặc cơ địa nhạy cảm nên điều chỉnh lượng ăn phù hợp với tình trạng của bản thân.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của cà chua, nên ưu tiên những quả chín tự nhiên, bảo quản đúng cách và kết hợp trong chế độ ăn đa dạng.

Cà chua có thể ăn sống, làm salad, nấu canh, chế biến thành nước sốt hoặc kết hợp cùng các thực phẩm giàu chất béo lành mạnh như dầu ô liu để tăng khả năng hấp thu lycopene.

Một quả cà chua nhỏ bé nhưng chứa nhiều dưỡng chất quý giá. Chỉ cần ăn đúng lượng và đúng cách, loại quả quen thuộc này có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống hằng ngày.