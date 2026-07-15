Dùng thuốc nhỏ mũi người lớn, bé trai tăng huyết áp nguy kịch

Bé trai 46 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp rất nặng, đau đầu, nôn ói sau khi được người nhà dùng thuốc nhỏ mũi của người lớn để trị nghẹt mũi.

Hình minh họa.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Cần Thơ vừa tiếp nhận bé Đ.N.P.Đ. (46 tháng tuổi) trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn ói, tay chân lạnh sau khi được người nhà nhỏ thuốc mũi của người lớn.

Theo người nhà, bé bị ho, sổ mũi và nghẹt mũi khoảng hai ngày. Để giảm nghẹt mũi, mẹ đã sử dụng thuốc nhỏ mũi của người lớn cho con. Sau khi dùng thuốc, bé nhanh chóng xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau đầu, buồn nôn, vã mồ hôi, tay chân lạnh nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thăm khám cho thấy trẻ tỉnh táo nhưng đau đầu nhiều, huyết áp lên tới 150/100 mmHg - mức tăng huyết áp rất nặng ở trẻ em, kèm nhịp tim và nhịp thở chậm. Qua khai thác bệnh sử và loại thuốc đã sử dụng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến ngộ độc Naphazoline - hoạt chất co mạch thường có trong thuốc nhỏ mũi dành cho người lớn.

Bệnh nhi được truyền dịch, theo dõi liên tục huyết áp, nhịp tim và hô hấp. Sau một ngày điều trị, huyết áp trở về bình thường, các triệu chứng đau đầu, nôn ói và lạnh tay chân cải thiện rõ rệt.

Theo các bác sĩ, nhiều thuốc nhỏ mũi của người lớn chứa các hoạt chất co mạch như Naphazoline, Xylometazoline, Oxymetazoline. Trong đó, Naphazoline chống chỉ định cho trẻ dưới 12 tuổi vì có thể hấp thu vào máu và gây ngộ độc. Trẻ nhỏ với hệ tim mạch và thần kinh còn non yếu có nguy cơ gặp các biến chứng như tăng huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim, buồn ngủ nhiều, co giật, rối loạn hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mũi của người lớn cho trẻ. Khi trẻ nghẹt mũi, nên ưu tiên vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý 0,9% và chỉ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc dược sĩ. Đồng thời, cần bảo quản thuốc ngoài tầm với của trẻ để phòng ngừa các tai nạn ngộ độc.