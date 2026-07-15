Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp

Nam thanh niên 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tím tái, mất ý thức và rơi vào ngừng tuần hoàn tới 3 lần, anh may mắn được các y bác sĩ BV tỉnh Phú Thọ cứu sống.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sĩ vừa cứu sống ngoạn mục nam bệnh nhân 24 tuổi sau nhiều lần ngừng tim kéo dài, hôn mê sâu, suy đa tạng và tổn thương phổi nặng nhờ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Sau quá trình điều trị, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh.

Trước đó, nam thanh niên khỏe mạnh bất ngờ tím tái, mất ý thức khi đang nghỉ trưa tại văn phòng. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Sau đó, trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn . Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, tim đập trở lại. Người bệnh được đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và tiếp tục chuyển lên tuyến trên.

Biến cố chưa dừng lại khi trên đường vận chuyển, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện thêm hai lần ngừng tuần hoàn. Ê kíp cấp cứu phải liên tục ép tim, hồi sức ngay trên xe cứu thương để duy trì sự sống. Trước diễn biến nguy kịch, gia đình quyết định chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, sốt cao 39,6 độ C, huyết áp phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch liều cao. Các xét nghiệm cho thấy tổn thương phổi nặng gây suy hô hấp, giảm oxy máu nghiêm trọng, toan chuyển hóa và suy đa tạng.

Nhận định não là cơ quan dễ bị tổn thương nhất sau nhiều lần ngừng tim do thiếu oxy kéo dài, các bác sĩ lập tức triển khai phác đồ hồi sức tích cực cao nhất, trong đó kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy được xem là biện pháp trọng tâm để bảo vệ não.

Nam thanh niên 24 tuổi bất ngờ tím tái, mất ý thức và rơi vào ngừng tuần hoàn tới 3 lần (Ảnh: BVCC)

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, cho biết hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp đưa thân nhiệt người bệnh xuống khoảng 33-36 độ C trong một thời gian nhất định nhằm tạo trạng thái “ngủ đông” nhân tạo.

“Kỹ thuật này giúp giảm nhu cầu chuyển hóa và tiêu thụ oxy của cơ thể, đặc biệt là não, từ đó hạn chế tổn thương tế bào thần kinh sau ngừng tuần hoàn, đồng thời giảm nguy cơ phù não, xuất huyết và nhiều biến chứng nặng khác”, bác sĩ Mai giải thích.

Theo y văn thế giới, nếu được áp dụng trong “6 giờ vàng” sau ngừng tuần hoàn, liệu pháp này có thể giúp giảm khoảng 14% tỷ lệ tử vong và giảm 11% nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng.

Song song với hạ thân nhiệt chỉ huy, các bác sĩ triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thở máy, theo dõi huyết động xâm lấn và kiểm soát chặt chẽ các chỉ số sinh tồn.

Sau 24 giờ duy trì thân nhiệt mục tiêu, bệnh nhân được làm ấm theo đúng phác đồ. Khi ngừng thuốc an thần, ý thức bắt đầu hồi phục. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não chỉ ghi nhận rất ít tổn thương do thiếu oxy - kết quả được các bác sĩ đánh giá là ngoài mong đợi ở một bệnh nhân nhiều lần ngừng tim kéo dài.

Chỉ sau một ngày tiếp theo, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, có thể tự thở, được ngừng thuốc vận mạch, dừng lọc máu và rút ống nội khí quản. Đặc biệt, các bác sĩ không ghi nhận di chứng thần kinh.

Qua hội chẩn với các chuyên gia tim mạch, nguyên nhân khiến người bệnh nhiều lần ngừng tim được xác định là rối loạn nhịp tim. Trước khi xuất viện, bệnh nhân được cấy máy phá rung tự động (ICD) nhằm phát hiện và xử trí kịp thời nếu xuất hiện rối loạn nhịp nguy hiểm, giảm nguy cơ đột tử trong tương lai.