Không chỉ ghi điểm nhờ tính cách gần gũi, tinh tế, cô còn khiến khán giả bất ngờ bởi thân hình cao ráo, săn chắc dù thường xuyên xuất hiện trong các video thưởng thức những món ăn giàu năng lượng.

Không ít người thắc mắc vì sao một food blogger thường xuyên ăn những bữa "khổng lồ", thậm chí toàn món nhiều năng lượng, nhưng nhiều năm liền vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Câu trả lời không nằm ở một chế độ ăn thần kỳ, mà là sự cân bằng giữa vận động, dinh dưỡng và lối sống kỷ luật.

YouTuber nổi tiếng Đài Loan Thiên Thiên (Chien Chien) - người sở hữu hơn một triệu người theo dõi và được mệnh danh là "mỹ nhân ẩm thực" – tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình thực tế Please Treat the World to a Feast . Không chỉ ghi điểm nhờ tính cách gần gũi, tinh tế, cô còn khiến khán giả bất ngờ bởi thân hình cao ráo, săn chắc dù thường xuyên xuất hiện trong các video thưởng thức những món ăn giàu năng lượng.

Với chiều cao 1,75m, Thiên Thiên nhiều lần chia sẻ rằng bản thân thuộc nhóm người có cơ địa khó tăng cân. Tuy nhiên, cô khẳng định đây không phải là yếu tố duy nhất giúp mình giữ vóc dáng. Theo nữ YouTuber, bí quyết nằm ở việc "ăn nhiều thì cũng phải vận động nhiều" .

Mỗi ngày dành 1-2 giờ để tập luyện

Dù có lợi thế về cơ địa, Thiên Thiên vẫn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn trong nhiều năm.

Cô cho biết mỗi ngày thường dành khoảng 1-2 giờ cho các bài tập kết hợp giữa cardio và tập tạ. Thậm chí, mỗi tuần cô còn có một buổi tập kéo dài khoảng 4 giờ nhằm cải thiện sức bền và duy trì thể lực.

Trên mạng xã hội, Thiên Thiên từng tiết lộ mình chủ yếu chạy bộ trên máy tại phòng gym, đôi khi chạy ngoài trời. Điều thú vị là cô thừa nhận bản thân không quá yêu thích các bài tập cardio.

Thay vì đặt ra những mục tiêu quá khắt khe, cô lựa chọn cách tập luyện linh hoạt hơn. Mục tiêu của Thiên Thiên là chạy khoảng 3 lần mỗi tuần , mỗi lần khoảng 3 km . Nếu công việc bận rộn khiến kế hoạch bị gián đoạn, cô cũng không tự gây áp lực.

"Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình chịu ra khỏi nhà để tập luyện đã là một điều đáng khen rồi" , cô từng chia sẻ.

Theo Thiên Thiên, điều quan trọng nhất của việc tập thể dục không phải là ép bản thân đạt thành tích, mà là nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày để có thêm động lực duy trì lâu dài.

Khiêu vũ là môn thể thao giúp vừa khỏe vừa vui

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Thiên Thiên không giấu niềm yêu thích đặc biệt dành cho khiêu vũ.

Cô tiết lộ từ nhỏ đã mơ ước trở thành vũ công nhưng không có điều kiện theo học. Khi trưởng thành và chủ động được cuộc sống của mình, cô quyết định thực hiện giấc mơ còn dang dở.

Mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc tinh thần xuống dốc vì công việc, Thiên Thiên thường tìm đến phòng tập nhảy để giải tỏa căng thẳng.

Đối với cô, vận động không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn là cách chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Nữ YouTuber cũng cho rằng việc lựa chọn một môn thể thao mình thực sự yêu thích sẽ giúp duy trì thói quen tập luyện dễ dàng hơn nhiều so với việc cố ép bản thân chạy bộ hay đến phòng gym chỉ vì mục tiêu giảm cân.

Ăn nhiều khi làm việc, ăn điều độ trong cuộc sống thường ngày

Là một food blogger, Thiên Thiên thường phải ăn rất nhiều trong quá trình quay video hoặc ghi hình chương trình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô duy trì chế độ ăn "thả ga" mỗi ngày.

Ngoài công việc, cô chủ động điều chỉnh khẩu phần ăn để cân bằng tổng lượng calo nạp vào cơ thể, đồng thời ưu tiên chế độ dinh dưỡng hợp lý thay vì ăn uống vô tội vạ.

Thiên Thiên cho biết món khoái khẩu của mình là gà rán và các loại thịt . Dù vẫn thưởng thức đồ chiên rán, cô không ăn quá thường xuyên. Trong bữa ăn hằng ngày, cô ưu tiên bổ sung các nguồn protein chất lượng như thịt gà, thịt bò để hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau tập luyện, tăng cảm giác no và duy trì khối cơ.

Không cần kiêng tuyệt đối mới có thể giữ dáng

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng có quan điểm tương tự. Trong quá trình giảm mỡ hoặc kiểm soát cân nặng, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích. Điều quan trọng là kiểm soát tần suất, khẩu phần, đồng thời kết hợp chế độ ăn cân bằng với việc tập luyện đều đặn.

Trường hợp của Thiên Thiên cho thấy, dù sở hữu lợi thế về di truyền, việc duy trì vóc dáng nhiều năm vẫn đến từ lối sống kỷ luật. Cô biết cân bằng giữa những bữa ăn nhiều năng lượng phục vụ công việc với chế độ ăn điều độ trong cuộc sống thường ngày, đồng thời duy trì vận động như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Đó cũng là lý do giúp nữ YouTuber vẫn giữ được thân hình săn chắc dù thường xuyên xuất hiện bên những bàn ăn đầy ắp món ngon.