Mỹ, châu Âu “khốn khổ” vì nắng nóng kỷ lục

Khu vực miền Đông Bắc nước Mỹ cuối tuần này ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có trong 10 năm qua, với một loạt thành phố lớn bị ảnh hưởng như New York, Washington.

Giới chức trách cảnh báo người dân những rủi ro về sức khỏe do tình trạng nắng nóng “như thiêu như đốt” đang tiếp tục ảnh hưởng đáng kể tới khu vực Bờ Đông và miền Nam nước Mỹ. Dự báo trong ngày 24/7 (giờ Mỹ), công viên Central Park ở thành phố New York có thể ghi nhận nhiệt độ lên đến 37 độ C.