Mỹ bắt giữ người đàn ông có vũ khí định ám sát Tổng thống Trump

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa bắt giữ một người đàn ông trang bị vũ khí hạng nặng, có ý định ám sát Tổng thống Donald Trump.

Các loại vũ khí và đạn dược thu được từ xe của nghi phạm, ngày 6/11/2026.

Theo DHS, nghi phạm được xác định là Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, quốc tịch Venezuela, đã bị bắt giữ vào tối 5/11, sau khi các nhân viên Cơ quan Mật vụ phát hiện, anh ta có hành vi đáng ngờ bên trong chiếc xe đang đậu trên Đại lộ Constitution ở Washington, DC.

Khi bị các sĩ quan tiếp cận, Chrinos đã nói với họ, anh ta nghe thấy những giọng nói chỉ đạo anh ta đến thủ đô Washington và giết ông Trump.

Sau đó, các đặc vụ phát hiện chiếc xe của người này đã được báo cáo là bị đánh cắp, và đang mang theo nhiều vũ khí.

Theo DHS, khám xét xe phát hiện một khẩu súng trường kiểu AR-15, một khẩu súng ngắn MAC-10, một khẩu súng ngắn Glock 43X và hàng chục viên đạn.

Các bức ảnh do nhà chức trách công bố cho thấy, các vũ khí bị tịch thu và nghi phạm.

Chrinos bị bắt giữ với nhiều cáo buộc, bao gồm vận chuyển vũ khí trái phép, sở hữu vũ khí và đạn dược không đăng ký, mang súng lục không có giấy phép, trộm cắp và sử dụng xe cơ giới trái phép.

DHS cho biết, nghi phạm đã vượt biên trái phép từ Mỹ sang Mexico vào Texas hồi tháng 3/2024, khi bị các nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ, nhưng sau đó được thả vào nước này dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Nghi phạm Guanipa Chrinos

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Sean Curran mô tả cuộc chạm trán này là một ví dụ về mối nguy hiểm ngày càng gia tăng, do các cá nhân có vũ trang nhắm vào dinh thự tổng thống gây ra.

“Chúng tôi rất lo ngại trước sự gia tăng các trường hợp đe dọa liên tục xảy ra”, ông Curran nói, đồng thời cam kết sẽ mở rộng các nỗ lực để xác định những kẻ tấn công tiềm năng, trước khi chúng tiếp cận Washington.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với nhiều vụ ám sát hụt và các mối đe dọa an ninh khác.

Tổng thống suýt mất mạng trong một vụ xả súng tại cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7/2024, khi một viên đạn sượt qua tai ông.

Một nghi phạm có vũ trang khác đã bị bắt giữ gần sân golf của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida 2 tháng sau đó.

Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra khi lo ngại về an ninh gia tăng ở Washington, nơi một người đàn ông khác đã bị bắt giữ hồi đầu tuần này, sau khi bị cáo buộc có hành động giơ ngón tay làm động tác bắn súng vào nhân viên Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng.