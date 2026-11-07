Diện mạo thật của Tần Thủy Hoàng

Đây là kết quả phục dựng từ hộp sọ khai quật được, kết hợp công nghệ AI.

Lịch sử từ lâu đã là một cuốn sách vô cùng cuốn hút, nơi con người khám phá quá khứ qua những trang sách hay các bộ phim tài liệu sống động. Sự bùng nổ của công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra một kỷ nguyên mới cho phép chúng ta "nhìn thấy" diện mạo thực sự của các nhân vật lịch sử từng chỉ tồn tại qua lời kể.

Trong số những tên tuổi vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên thống nhất thiên hạ - luôn là một bí ẩn lớn thu hút sự tò mò về ngoại hình. Câu hỏi về việc vị Chân mệnh thiên tử này có sở hữu vẻ ngoài uy nghi phi phàm như huyền thoại hay không vẫn chưa tìm được đáp án trọn vẹn từ các nguồn sử liệu.

Những ghi chép cổ để lại những hình ảnh khá đối lập và đầy tranh cãi về Doanh Chính. Trong Sử ký - Tần Thủy Hoàng bản ký, nhà sử học Tư Mã Thiên phác họa ông với những đặc điểm như mũi cao, mắt dài, ngực ưỡn như chim, giọng nói hung tàn và bản tính tàn nhẫn như lang sói.

Mảnh ghép khác từ Thái Bình ngự lãm lại miêu tả ông có khuôn miệng dữ như hổ, trán cao, mắt to, mũi cao và sở hữu chiều cao vượt trội lên tới 8,6 tấc, tương đương hơn 1,98 mét theo đơn vị đo lường thời Tần. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định rằng những mô tả mang tính tiêu cực này có thể đã bị các triều đại sau cường điệu hóa nhằm bôi xấu hình ảnh vị vua bị coi là bạo chúa.

Vì việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng bị hạn chế nhằm bảo tồn nguyên vẹn di tích, các nhà khoa học đã tìm kiếm câu trả lời thông qua phương pháp di truyền học. Năm 1976, các nhà khảo cổ phát hiện 17 ngôi mộ cổ gần khu vực lăng mộ, trong đó 8 ngôi mộ được khai quật cho thấy dấu vết tử vong rất bi thảm. Dữ liệu lịch sử cho thấy đây khả năng cao là nơi an nghỉ của các hoàng tử và công chúa nước Tần bị sát hại sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời.

Dựa trên cấu trúc hộp sọ của một hoàng tử được tìm thấy tại đây, các chuyên gia đã áp dụng công nghệ phục dựng khuôn mặt bằng AI để tái hiện lại diện mạo. Kết quả thu được cho thấy vị hoàng tử này sở hữu những đường nét khá tuấn tú và điển trai.

Ảnh phục dựng dung mạo con trai Tần Thuỷ Hoàng

Điều này củng cố giả thuyết rằng diện mạo của Tần Thủy Hoàng không hề quái dị hay xấu xí như một số ghi chép cổ từng bóp méo. Yếu tố di truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng khi mẹ của ông, bà Triệu Cơ, nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc tuyệt trần cùng tài ca múa. Việc thừa hưởng nguồn gen nổi bật từ người mẹ chắc chắn đã giúp Doanh Chính sở hữu một ngoại hình có nhiều ưu điểm. Bên cạnh đó, việc khôi phục diện mạo của một phi tần trong cung cũng cho thấy bà mang chiếc mũi cao, đôi mắt to và vẻ đẹp đoan trang đặc trưng.

Ảnh phục dựng dung mạo mẹ của Tần Thuỷ Hoàng

Nhờ có công nghệ AI, những góc nhìn mới mẻ và khách quan đang dần được hé mở, giúp công chúng hiện đại vượt qua những định kiến lịch sử để tiến gần hơn đến sự thật về diện mạo của những nhân vật từng làm thay đổi dòng chảy thời đại.

Nguồn: Sohu