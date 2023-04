Mỹ Anh trình diễn trước Ngoại trưởng Mỹ, được khen ngợi là "nhân tố nhạc Jazz"

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, tối 15/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ghé thăm Bình Minh Jazz Club (Hà Nội) để thưởng thức các bản nhạc Jazz do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn.

Mỹ Anh và NS Anh Quân trình diễn Isn't She Lovely trước Ngoại trưởng Mỹ.

Tại đây, nữ ca sĩ Mỹ Anh đã có vinh dự trình diễn bản nhạc Jazz mang tên Isn’t She Lovely cho Ngoại trưởng Mỹ. NS Anh Quân - bố của Mỹ Anh - cũng đã hỗ trợ con gái với vai trò đệm đàn guitar. Với lối hát đặc trưng và cách nhả chữ “chuẩn chỉnh” không thua người bản xứ, Mỹ Anh đã mang đến một phần trình diễn giàu cảm xúc.



Isn’t She Lovely là bản nhạc Jazz nổi tiếng, mang tính biểu tượng do huyền thoại âm nhạc khiếm thị Stevie Wonder sáng tác từ năm 1975, với nội dung kể về tình yêu của ông dành cho người con gái mới chào đời. Kết thúc tiết mục, Ngoại trưởng Antony Blinken vỗ tay, gật đầu tán thưởng. Nhạc sĩ Anh Quân cho biết ông Blinken còn chia sẻ với bố con anh về tình yêu dành cho jazz.

Mỹ Anh, NS Huy Tuấn, NS Anh Quân chụp ảnh lưu niệm cùng Ngoại trưởng Mỹ.

Trong đoạn clip ghi lại tại CLB Jazz tối qua, Ngoại trưởng Mỹ hào hứng chia sẻ với NS Anh Quân và Mỹ Anh, có đoạn: “Thật tuyệt vời tìm ra được một nhân tố nhạc Jazz…”. Mỹ Anh trong đoạn clip hậu trường cũng ánh lên niềm hạnh phúc bên cạnh bố khi có vinh dự trình diễn cho Ngoại trưởng Mỹ.



Ngoại trưởng Mỹ trò chuyện cùng bố con NS Anh Quân & Mỹ Anh sau màn trình diễn.