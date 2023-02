Mỹ Anh: Nữ ca sĩ Gen Z tài năng nhưng liên tiếp gây tranh cãi khi hát live, từ đài quốc gia cho đến show quốc tế!

Không phủ nhận Mỹ Anh chính là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của thế hệ Gen Z hiện tại. Tư duy âm nhạc văn minh, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác lẫn hòa âm phối khí cho ca khúc của riêng mình, phong cách đậm màu sắc cá nhân,... đó là những điểm tích cực mà khán giả ghi nhận ở Mỹ Anh khiến cô giờ đây không còn gắn liền với danh xưng “con gái diva Mỹ Linh” mà đã có thể đứng độc lập.

Mỹ Anh bắt đầu sự nghiệp với các ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh với cách nhả chữ, phát âm không hề thua kém nghệ sĩ nước ngoài. Tuy nhiên, chính màu sắc Âu Mỹ đậm nét đã ảnh hưởng đến cách hát của Mỹ Anh, mang về cho nữ ca sĩ Gen Z rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khi đứng trên sân khấu hát live.

Mặc một chiếc áo quá rộng khi "đọ giọng" cùng dàn nhạc giao hưởng

Tranh cãi lớn xoay quanh giọng hát của cô con gái út nhà Mỹ Linh - Anh Quân bắt đầu vào ngày 2/9/2022, Mỹ Anh là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất góp mặt trong chương trình Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2022 được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Có thể nói đây là một vinh dự không hề nhỏ với con gái diva Mỹ Linh khi được góp giọng trong chương trình hòa nhạc thường niên mừng Quốc khánh. Tuy nhiên, màn thể hiện của Mỹ Anh trên sóng truyền hình quốc gia chưa thực sự trọn vẹn, nhất là khi đứng cạnh rất nhiều giọng ca "khủng" như Thanh Lam, Tùng Dương,...

Ca khúc được Mỹ Anh lựa chọn để thể hiện là Sống Như Những Đóa Hoa. Đây là một ca khúc vô cùng quen thuộc và được đông đảo thế hệ khán giả yêu mến, Mỹ Anh đã có sự sáng tạo, thể hiện cá tính nghệ sĩ của riêng cô với cách xử lý đặc trưng khi hát cùng dàn nhạc giao hưởng.

Mỹ Anh hát Sống Như Những Đóa Hoa tại chương trình Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2022

Chính sự mạo hiểm này đã khiến cho tổng thể sân khấu của Mỹ Anh không được trọn vẹn. Là một nghệ sĩ rất trẻ, nay lại hát cùng dàn nhạc giao hưởng lớn trong một chương trình hoà nhạc quốc gia đã khiến Mỹ Anh nhiều lúc thiếu tự tin, lộ rõ vẻ mặt lo lắng, run sợ nên không thể hiện được trọn vẹn câu hát. Nhiều phân đoạn có thể thấy giọng của Mỹ Anh đã bị lấn át bởi dàn nhạc giao hưởng hoành tráng.

Sau đó vài tháng, Mỹ Anh tiếp tục có màn trình diễn cùng dàn giao hưởng trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) nằm trong khuôn khổ buổi hoà nhạc mừng Giáng sinh. Tại buổi hoà nhạc này, Mỹ Anh đã trình bày ca khúc Giáng sinh kinh điển: Santa Claus Is Coming To Town và không ngại tự đặt ra thử thách với bản thân khi hát cùng dàn giao hưởng quy mô lớn.

Có thể thấy, con gái của diva Mỹ Linh đã rất cố gắng để khẳng định giọng hát live của mình song song với tư duy làm nhạc ấn tượng. Phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh không thua kém người bản xứ, cách xử lý khá mới mẻ với phong cách hát R&B quen thuộc là những điểm tích cực trong màn trình diễn.

Mỹ Anh trình diễn ca khúc Santa Claus Is Coming To Town

Dưới phần bình luận của màn trình diễn, nhiều ý kiến góp ý khá thẳng thắn được gửi đến Mỹ Anh, có những góp ý mang đậm tính chuyên môn khá tâm huyết. Nhìn chung, khán giả vẫn ghi nhận sự nỗ lực, tài năng lẫn tư duy của Mỹ Anh, chỉ tiếc cho nữ ca sĩ trẻ lần này đã không thể có một màn trình diễn trọn vẹn để ghi dấu ấn trong sự nghiệp.

Một góp ý tiêu biểu: "Chê màn trình diễn này của Mỹ Anh, chứ không chê Mỹ Anh. Em có tài năng, nhưng lần này em đã cố mặc cho vừa một cái áo quá rộng. Em hát bài này chới với, run rẩy như sắp ngất ra đến nơi. Các lý do giải thích cho sự run rẩy của em có thể có được sự thông cảm từ fan hay người thân của Mỹ Anh thôi. Còn với khán giả, ở chương trình có quy mô như thế này họ cần ca sĩ hát phải đạt từ mức tốt trở lên, không lý do, không bàn cãi.

Đứng trước dàn nhạc giao hưởng thì tất cả mọi điểm yếu lộ ra hết. Cá tính nghệ sĩ của Mỹ Anh có vẻ trưởng thành nhanh hơn, nhưng kỹ thuật của em chưa theo kịp, cho nên khi sân khấu không cho em được biến tấu theo ý là nó thành như thế này".

Và khi ra quốc tế tiếp tục nhận về ý kiến trái chiều!

Lần ra quốc tế đáng chú ý nhất của Mỹ Anh phải kể đến set diễn ở lễ hội âm nhạc Heads In The Cloud vào ngày 8/11/2022. Tại đây, điểm yếu của Mỹ Anh đã bộc lộ rõ nét nhất khi cô đã tỏ ra hồi hộp, căng thẳng rõ nét khi trình diễn trước một đám đông lớn, xa lạ. Mỹ Anh đã bắt đầu set diễn khá căng thẳng, nhiều chỗ chênh phô song may mắn, cô dần ổn định tinh thần và mang lại tiết mục chất lượng, để lại dấu ấn trong lòng khán giả tại Mỹ.

Gần đây nhất, Mỹ Anh đã có màn trình diễn trên một nền tảng âm nhạc quốc tế mang tên COLORS. Đây là một studio chuyên mang đến những màn trình diễn live từ các ca sĩ có cá tính âm nhạc trên toàn thế giới. Các live session của những nghệ sĩ tại đây được thực hiện theo cách tối giản với mỗi nghệ sĩ có một background đơn sắc khác nhau. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có live session tại đây như Billie Eilish, Doja Cat, Dean,...

Đến với show quốc tế này, Mỹ Anh mang đến màn trình diễn live Mỗi Khi Anh Nhìn Em, ca khúc mới nhất của nữ ca sĩ ra mắt cuối năm 2022. Mỗi Khi Anh Nhìn Em tiếp tục phát huy chất R&B sở trường của Mỹ Anh. Nữ ca sĩ Gen Z mang đến phiên bản live với cách nhả chữ, nhấn nhá, phát âm đặc trưng. Không thể phủ nhận "vibe USUK" rõ nét mà Mỹ Anh luôn truyền tải trong các sáng tác của cô, dẫu đây là một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Mỹ Anh - Mỗi Khi Anh Nhìn Em (A Color Show)

Nhưng cũng chính điều này khiến Mỹ Anh một lần nữa mang về nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát. Bên cạnh nhiều ý kiến khen ngợi về cách xử lí ca khúc văn minh, mới mẻ theo xu hướng quốc tế thì cô cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Mỹ Anh hát không hề nghe rõ lời, phải xem vietsub cũng như cách lấy hơi quá căng thẳng, mệt mỏi.

Thậm chí có netizen lại cho rằng diva Mỹ Linh đã không chỉ Mỹ Anh hát, dẫn đến việc thiếu sót về kĩ thuật thanh nhạc trong live session lần này - hoặc cũng có thể "Bụt nhà không thiêng" chăng?

Mỹ Anh rõ ràng lúc này gần như đã có tất cả trong tay, chỉ trừ điểm yếu "chí mạng" về giọng hát live thiếu ổn định, tâm lý khi trình diễn cũng dễ bị ảnh hưởng. Nếu khắc phục được vấn đề này, Mỹ Anh chắc chắn sẽ còn tiếp tục vững vàng tiến xa hơn nữa trong tương lai.