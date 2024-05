MV debut của LUNAS rất đẹp nhưng bài hát Trang Pháp sáng tác bị chê ngang, bắt chước công thức BLACKPINK nhưng chưa tới

LUNAS - nhóm 5 chị đẹp từ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bao gồm Trang Pháp, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh đã chính thức debut Vpop với MV cho ca khúc Moonlight vào 20h05 ngày 20/05/2024. Tuy được mong chờ sẽ trở thành cú huých thay đổi cục diện âm nhạc Việt trong năm nay, ca khúc mới lại bị chê vì âm nhạc ngang phè cùng lời bài hát vô nghĩa, trong đó Trang Pháp - người sáng tác và sản xuất chính cho ca khúc cũng liên tục bị réo tên.

Dù được đầu tư chỉn chu nhiều hình ảnh hoành tráng với dàn đạo diễn MV là Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc sáng tạo Alex Fox, sản phẩm vẫn không thể gánh được phần âm nhạc lẫn giọng hát của 5 chị đẹp. Về tổng thể, Moonlight được ví như một ca khúc đang bắt chước lại cấu trúc bài hát với đoạn dance drop dồn dập như các nhóm nhạc nổi tiếng Kpop: BLACKPINK, EVERGLOW,...

Bài hát có thể loại trap kết hợp rap và nhạc điện tử, vốn dĩ rất nặng và sôi động nhưng cũng được cho là không quá mới mẻ, đặc biệt là với một nhà sản xuất âm nhạc đa năng như Trang Pháp. Dù phóng thẳng lên vị trí đầu bảng xếp hạng Youtube Trending sau chưa đầy một ngày ra mắt, nhưng khi nhìn vào "tiền nhiệm" aespa với ca khúc Supernova, dễ thấy khán giả Việt Nam đã được nghe quá đủ những sản phẩm với phần sản xuất "ồn ào" trong suốt thời gian qua. Loạt ca khúc với giai điệu và thể loại mới mẻ như Jersey Club của NewJeans, hay Ghetto house của (G)I-DLE,... nổi lên cũng là vì thị hiếu này.



Việc sử dụng chất liệu nhạc điện tử và đưa vào phần hook thực ra đã được Trang Pháp tận dụng triệt để trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tuy nhiên, các ca khúc này lại đạt được độ hiệu quả cao bởi cách xử lý mới và có nhiều điểm sáng tạo độc đáo.

Về phần lời bài hát và lời rap, Moonlight cũng được cho là chỉ dừng lại ở mức độ giải trí khi không khai thác được về chiều sâu so với chủ đề được chia sẻ là vẻ đẹp và sự tự tin của phái nữ. Trang Pháp viết phần điệp khúc "Anh cứ nhìn vào mắt em là say. Moonlight anh cứ nhìn vào mắt em là say" dường như cố gắng để tạo ra trend nhưng lại không đủ sức nặng về mặt nội dung, nặng nề hơn còn bị chê là vô nghĩa.

Ngoài ra, việc có 5 giọng hát với màu giọng khác nhau góp mặt cũng khiến cho Trang Pháp phải hạ tông của tổng thể bài hát xuống. Phần mở đầu của Moonlight vì thế cũng được khán giả chưng hửng vì quá thấp so với quãng giọng của Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh. Autotune được sử dụng để tạo hiệu ứng cho phần rap của chị đẹp Diệp Lâm Anh cũng bị chê tơi tả với phần sản xuất và master được cho là còn thua xa các nhóm nhạc Kpop có thể loại tương tự.

- MV có visual đẹp, đoạn dance break khủng nhưng mà có mấy đoạn hơi giống The New Mentor nha. Phần nhìn thì ổn chứ lời bài hát và phân chia lời cho các thành viên chưa hợp lý. Đoạn thì quá ngang, đoạn thì bị choé. Nhạc nghe là biết Trang Pháp sáng tác rồi.



- Tùy gu mỗi người, ai hợp thì nghe không hợp thì thôi. Dù gì thì, nhóm nhạc tại Việt Nam vốn dĩ không được chuộng, 5 chị đẹp cũng không có nhiều thời gian luyện tập, chuẩn bị, như thế này là ổn rồi.

- Bài này đúng kiểu theo nhạc Hàn ấy, ai đu K-pop sẽ biết mấy kiểu nhạc ồn như này. Chủ yếu đoạn hook là pre-chorus, còn chorus sẽ lặp đi lặp lại gây "ám ảnh" nhớ hoài. Thể loại nhạc này khá kén tai và phải nghe nhiều mới ngấm được. Thường nhóm nhạc theo thể loại này là phải có độ nhận diện cao như BLACKPINK mới dám chơi.

- Điện cho Le Sserafim nhấn phím S để học phương pháp autotune dở cũng thành hay. Chứ đóng cái tune mà cả giọng Khổng Tú Quỳnh nghe cũng kỳ thế kia thì lạy producer…

- Nhạc ngang quá. Giọng Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh chỉnh mém nghe không ra luôn. Cái beat tôi thấy ráng làm giống nhạc của EVERGLOW như Dun Dun nhưng mà làm không tới.

Chia sẻ về việc đảm nhiệm sáng tác bài cho LUNAS, Trang Pháp chia sẻ: "Bài hát bị dí deadline trong 5 ngày, đi làm nhạc 5 ngày sau có demo… quá sợ hãi." Tuy vậy, khán giả không thể thông cảm mà thậm chí còn hơi khó hiểu bởi đây là 1 dự án lớn, rất đầu tư về hình ảnh, truyền thông với sự quy tụ của 5 chị đẹp "hot" bậc nhất trong chương trình nhưng hóa ra lại là 1 sản phẩm bị "dí deadline" trong 5 ngày - đủ để thấy ekip đã "xem nhẹ" phần âm nhạc đến thế nào.

Lập nghiệp ca hát khá trễ, các sản phẩm cũng không quá nổi bật nhưng Trang Pháp lại cực kỳ bén duyên khi viết nhiều ca khúc nhạc phim ăn khách hoặc sáng tác cho những nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Minh với ca khúc hit Đừng Yêu hay Chi Pu với Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi. Phải đến Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Trang Pháp mới thực sự được chú ý như một nghệ sĩ đa năng: hát, nhảy, rap, sáng tác, sản xuất nhạc,...

Cấu trúc bài hát quen thuộc được Trang Pháp vận dụng trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Được đầu tư về concept nhưng âm nhạc của Hoa Nở Không Màu vẫn rất chỉn chu và "độc lạ"

Dù mới có thêm danh hiệu "nhà sản xuất toàn năng" nhưng với loạt ca khúc có cấu trúc khá tương đồng, Moonlight có thể là "giọt nước tràn ly" cho cô nàng dưới vai trò là nhà sản xuất âm nhạc. Khán giả cũng mong chờ được nhìn thấy nhiều sự cải tiến hơn ở cô hơn nếu Trang Pháp thực sự muốn có một cú bật đủ mạnh sau chương trình.