Muốn tóc phồng tự nhiên, đừng chỉ đổi dầu gội: 4 nguyên tắc gội đầu cần nhớ

Gội đầu là việc tưởng đơn giản nhưng lại có thể quyết định khá nhiều đến tình trạng da đầu và mái tóc. Gội chưa sạch, da đầu dễ bết, có mùi, ngứa hoặc xuất hiện gàu; nhưng làm sạch quá mạnh cũng có thể khiến da đầu căng rát, khô và tóc trở nên xơ hơn.

Tại những nơi nóng ẩm, các vấn đề thường gặp ở da đầu gồm tăng tiết dầu gây bít tắc, viêm nang lông, gàu do rối loạn sừng hóa, mùi da đầu do mồ hôi – dầu thừa, ngứa và chàm da đầu. Những tình trạng này có thể liên quan đến việc da đầu đổ dầu kéo dài, làm sạch không phù hợp hoặc hàng rào bảo vệ da đầu bị tổn thương.

Một quy trình gội đầu hợp lý không hứa hẹn "chữa rụng tóc", nhưng có thể giúp da đầu sạch, dễ chịu hơn, hạn chế gãy rụng do tóc yếu và tạo điều kiện để tóc trông bồng bềnh, bóng khỏe hơn.

Đừng chọn dầu gội chỉ vì một thành phần đang được ưa chuộng

Dầu gội có nhiệm vụ chính là làm sạch, đồng thời thời gian lưu lại trên da đầu rất ngắn rồi được xả đi. Vì vậy, thay vì chạy theo một thành phần "hot", điều quan trọng hơn là đánh giá tổng thể công thức làm sạch có phù hợp với tình trạng da đầu hay không.

Một sản phẩm có thêm nhiều thành phần dưỡng nhưng chất làm sạch quá mạnh vẫn có thể lấy đi lượng dầu tự nhiên cần thiết, khiến da đầu căng và nhạy cảm. Ngược lại, dầu gội quá dịu nhẹ có thể không đủ sức làm sạch nếu bạn thuộc nhóm da đầu dầu hoặc thường xuyên dùng sản phẩm tạo kiểu.

Với gàu nặng, ngứa và viêm: Cần sản phẩm điều trị theo tư vấn chuyên môn

Ketoconazole là thành phần thường có trong các sản phẩm điều trị gàu, có tác dụng kiểm soát sự phát triển của nấm men liên quan đến tình trạng gàu và viêm da tiết bã. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn để tự ý dùng thay dầu gội hằng ngày trong thời gian dài.

Nếu gàu tái đi tái lại, bong thành mảng dày, kèm đỏ, ngứa rát hoặc viêm, nên khám bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn sử dụng phù hợp.

Da đầu khô, nhạy cảm nên ưu tiên nhóm dưỡng ẩm

Những người thường thấy da đầu căng, khô, bong nhẹ hoặc dễ khó chịu sau khi gội có thể tham khảo dầu gội, dầu xả chứa niacinamide, panthenol (vitamin B5), ceramide hoặc các thành phần làm dịu da đầu như dipotassium glycyrrhizate có nguồn gốc từ cam thảo.

Niacinamide hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và điều tiết bã nhờn; panthenol giúp duy trì độ ẩm; còn ceramide góp phần củng cố lớp bảo vệ tự nhiên. Điều cần lưu ý là hãy ưu tiên sản phẩm có công thức dịu nhẹ thay vì chỉ nhìn vào tên thành phần trên bao bì.

Da đầu dầu có thể dùng sản phẩm hỗ trợ làm sạch bã nhờn

Với da đầu nhanh bết, dễ có mùi hoặc nhiều gàu dầu, các sản phẩm chứa salicylic acid, AHA hoặc mandelic acid ở mức độ phù hợp có thể hỗ trợ làm mềm tế bào sừng, giảm bít tắc do dầu thừa. Thành phần cam thảo cũng thường được sử dụng để làm dịu cảm giác khó chịu trên da đầu.

Tuy nhiên, dầu gội làm sạch sâu hoặc có acid không nhất thiết phù hợp để dùng mỗi ngày. Nếu sau khi gội thấy da đầu rít, ngứa, căng hoặc tóc khô xơ hơn, có thể sản phẩm đang quá mạnh với bạn.

4 dấu hiệu cho thấy dầu gội đang phù hợp

Bạn có thể tự đánh giá sản phẩm đang dùng qua bốn dấu hiệu đơn giản:

- Da đầu không căng rát sau khi gội.

- Không xuất hiện cảm giác châm chích, ngứa hay khó chịu kéo dài.

- Sau khi sấy, chân tóc có độ phồng tự nhiên, thân tóc không xỉn hoặc khô rối. Vài giờ sau khi gội, da đầu không tiết dầu nhiều bất thường.

Nếu dầu gội làm sạch mạnh lại đi cùng nhiều acid tẩy da chết, hiệu ứng cộng dồn có thể làm da đầu mất đi lớp dầu bảo vệ cần thiết. Khi đó, sản phẩm có thể không phù hợp để sử dụng hằng ngày, dù chứa những thành phần nghe có vẻ tốt cho da đầu.

Cách gội đầu đúng để da đầu sạch mà không bị tổn thương

- Massage bằng đầu ngón tay, không dùng móng tay cào mạnh: Nên dùng phần thịt đầu ngón tay massage nhẹ theo chuyển động tròn. Cào bằng móng tay hoặc dùng lược gội đầu quá mạnh có thể làm da đầu bị trầy xước, kích ứng.

- Điều chỉnh tần suất gội theo độ dầu của da đầu: Da đầu dầu, hay vận động hoặc sống trong môi trường nóng ẩm có thể cần gội hằng ngày bằng dầu gội phù hợp. Với da đầu khô, ít đổ dầu, gội cách ngày có thể hợp lý hơn. Không có một tần suất đúng cho tất cả mọi người.

- Không dùng nước quá nóng: Nước ấm vừa phải, gần nhiệt độ cơ thể, thường dễ chịu hơn cho da đầu. Nước quá nóng có thể làm tăng cảm giác khô căng, nhất là với người vốn có da đầu nhạy cảm.

- Sấy khô da đầu sau khi gội: Không nên để tóc và da đầu ẩm lâu, đặc biệt trước khi ngủ. Môi trường ẩm, bí dễ khiến da đầu khó chịu và làm tóc nhanh bết hơn. Khi sấy, hãy ưu tiên làm khô vùng chân tóc trước; để chế độ gió và nhiệt vừa phải, tránh áp sát máy sấy vào một vị trí quá lâu.

Gội đúng là bước đầu tiên để tóc đẹp hơn

Một mái tóc bồng bềnh không chỉ đến từ dầu dưỡng hay máy tạo kiểu, mà bắt đầu ở da đầu sạch và cân bằng. Khi chọn dầu gội, hãy nhìn vào cảm nhận thực tế của da đầu sau mỗi lần sử dụng, thay vì đổi sản phẩm liên tục theo xu hướng.

Nếu tình trạng gàu, ngứa, viêm, đau da đầu hoặc rụng tóc kéo dài, tốt nhất nên đi khám để xác định đúng nguyên nhân, bởi dầu gội chỉ là một phần trong quá trình chăm sóc.

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