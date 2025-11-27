Muốn khám bệnh nhanh, người đàn ông 62 tuổi mất trắng 35 triệu đồng vì một cuộc gọi

Thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, các nhóm tội phạm công nghệ cao đã liên tục tung ra kịch bản lừa đảo mới nhắm vào người cao tuổi và người bệnh. Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Quốc Phạm H. (62 tuổi), người vừa trở thành nạn nhân khi tin vào lời mời chào hấp dẫn về việc đăng ký khám chữa bệnh online. Thay vì đe dọa nạn nhân dính líu đến ma túy hay rửa tiền, kẻ gian dùng giọng điệu nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội để hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng hoặc cập nhật thông tin sinh trắc học nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Vốn sức khỏe yếu, thường xuyên phải lui tới bệnh viện, ông H. luôn ám ảnh cảnh chen chúc, chờ đợi hàng giờ để lấy số. Chính vì vậy, khi nghe phong thanh về tiện ích "đăng ký khám online" qua bảo hiểm y tế điện tử, ông như bắt được vàng. Nắm bắt chính xác tâm lý này, kẻ gian đã không mạo danh công an hay tòa án như thường lệ, mà tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội, gọi điện đề nghị hướng dẫn ông cập nhật hồ sơ để được ưu tiên khám chữa bệnh.

Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi khi không yêu cầu chuyển tiền ngay lập tức mà dẫn dụ nạn nhân tự tay cung cấp "chìa khóa" mở két sắt. Cụ thể, sau khi lấy được lòng tin, chúng gửi các đường link chứa mã độc hoặc trang web giả mạo, yêu cầu nạn nhân nhập thông tin cá nhân, số tài khoản và thực hiện quét khuôn mặt.

Sự cảnh giác thường ngày của ông H. hoàn toàn bị vô hiệu hóa vì kẻ lừa đảo đánh quá đúng vào nhu cầu cấp thiết của bản thân. Ông nhiệt tình cung cấp số định danh, tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của gã thanh niên lịch sự ở đầu dây bên kia. Tuy nhiên, rào cản công nghệ khiến ông loay hoay mãi không thể hoàn thành bước xác thực khuôn mặt qua đường link lạ. Đúng lúc này, con trai ông là Tuấn (sinh viên) đi học về. Thấy cha hối hả nhờ vả, Tuấn nhận điện thoại và nhanh chóng thực hiện các thao tác kỹ thuật mà không mảy may nghi ngờ hay hỏi lại nguồn gốc cuộc gọi.

Cuối cùng, kẻ gian đã vượt qua lớp phòng thủ của ngân hàng và chiếm đoạt 35 triệu đồng trong tài khoản chỉ trong tích tắc.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các bệnh viện không bao giờ yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay xác thực khuôn mặt qua điện thoại/mạng xã hội. Mọi thủ tục đều được thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc qua ứng dụng VssID chính thức. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào "làm hộ, làm nhanh" qua điện thoại.

Để tự bảo vệ tài sản, người dùng tuyệt đối không nhấn vào các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người lạ. Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ nhà nước, cách tốt nhất là ngắt máy và đến trực tiếp cơ quan chức năng để xác minh. Đừng để mong muốn tiện lợi nhất thời biến thành cơ hội cho kẻ gian trục lợi mồ hôi nước mắt của mình.