"Flex" gu cực chất cùng xu hướng Open-ear: Khi tai nghe hóa trang sức công nghệ

Khi tai nghe là phụ kiện để "flex" gu thời trang

Trong từ điển phong cách của người trẻ hiện đại, ranh giới giữa công nghệ và thời trang gần như đã bị xóa nhòa. Một chiếc tai nghe giờ đây không đơn thuần là thiết bị phát nhạc, mà còn trở thành một phần nhấn nhá cho bộ outfit, vừa giúp các bạn trẻ không chỉ tận hưởng âm nhạc yêu thích vừa dễ dàng thể hiện gu thời trang cá nhân.

Những chiếc tai nghe open-ear xuất hiện, chiếm trọn cảm tích của giới mộ điệu vì nằm nhẹ nhàng bên ngoài ống tai, lại vừa vặn như một món phụ kiện trang sức, cho phép Gen Z mix & match từ phong cách Y2K, Streetwear bụi bặm cho đến Minimalist thanh lịch. Soundcore đã nắm bắt trọn vẹn tinh thần này để tạo ra những thiết kế không chỉ "đã tai" mà còn cực kỳ "đã mắt". Thoát khỏi cái bóng của những món đồ công nghệ khô khan, Soundcore trình làng bộ đôi AeroClip và AeroFit 2 được thiết kế với những đường cong mềm mại, chất liệu cao cấp, biến chúng thành những món phụ kiện thời trang thực thụ. Nổi bật là giải pháp Open-ear cho phép đôi tai được "thở", không gây đau nhức hay hầm bí dù đeo suốt ngày dài để "cày" deadline hay dạo phố.

AeroClip - "Chiếc khuyên tai" đến từ tương lai

Với thiết kế dạng kẹp độc đáo, AeroClip trông giống như một món trang sức cá tính kẹp nhẹ lên vành tai hơn là một thiết bị âm thanh, giúp Gen Z tự tin thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt.

Mang Anh Nguyên, một cô nàng đa năng cân trọn vai trò từ DJ, giáo viên đến Cyclist, đã chọn AeroClip để biến hóa trong mọi bộ trang phục. Sau 1 thời gian trải nghiệm AeroClip, cô nàng tâm đắc, Nguyên chọn AeroClip không đơn thuần vì công năng, mà vì thiết kế kẹp vành tai (clip-on) trông hệt như một chiếc khuyên tai bản lớn mang hơi hướng tương lai (futuristic). Dù Nguyên đang diện blazer thanh lịch trên bục giảng hay chuyển sang hoodie oversize khi mix nhạc, AeroClip vẫn "match" hoàn hảo. Cô chia sẻ: "Chiếc tai nghe nhỏ gọn, nằm yên trên vành tai giúp Nguyên giữ vững thần thái cool ngầu, sẵn sàng chuyển trạng thái từ làm việc sang quẩy nhạc mà không cần tháo ra đeo vào lỉnh kỉnh."

Ngoại hình bắt mắt giúp AeroClip dễ dàng biến hóa với mọi phong cách

Ở một góc nhìn khác, Đại Quang – chàng trai được yêu thích gu thẩm mỹ tinh tế trên Instagram – lại xem AeroClip là mảnh ghép hoàn thiện cho những bộ outfit xuống phố. Quang yêu cầu sự hoàn mỹ trong từng chi tiết: "Nhịp sống không quá bận, nhưng lúc nào cũng rộn ràng nên tai nghe cũng cần hợp vibe - nhẹ, đẹp, đủ chất để đi cùng mọi outfit". Với thiết kế kẹp nhẹ tênh, Quang có thể thoải mái đạp xe, cà phê, hay tạo dáng "sống ảo" mà tai nghe vẫn bám chắc nhưng không hề tạo áp lực. "Mình thích cảm giác đeo mà như không đeo, nhưng vẫn giữ được chất riêng. Vậy là hợp" – Quang khẳng định. AeroClip với anh chàng không chỉ là thiết bị phát nhạc, nó là tuyên ngôn về một lối sống "chill" có gu: Tự do, phóng khoáng và luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh.

AeroFit 2: Sự lựa chọn của phong cách Sporty Chic

Nếu AeroClip là điểm nhấn cá tính, thì AeroFit 2 lại là sự lựa chọn cho những ai yêu thích sự khỏe khoắn và hay di chuyển

Với lịch trình dày đặc từ đi làm, đi cà phê cho đến những buổi tập chạy, Huyền Linh - doanh nhân kiêm "runner" (người chạy bộ) - cần một chiếc tai nghe thật sự "biết chiều" đôi tai. Outfit của Linh luôn toát lên sự năng động, khỏe khoắn. Và AeroFit 2, với thiết kế ear-hook (móc vành tai) mềm mại, chính là món phụ kiện "tông xuyệt tông" với những bộ đồ tập năng động hay những set đồ chạy bộ chuyên nghiệp. Đi cà phê, dạo phố hay khởi động trước giờ tập, chiếc tai nghe này vẫn nằm gọn trên tai, tạo nên một tổng thể "Sporty" hút mắt. "Không bí tai, không lạc mood, nghe nhạc mà vẫn thấy thoáng đãng". Với Linh, đẹp là phải khỏe, và sành điệu là phải tiện dụng đúng chuẩn "Wear & Go".

Chiếc AeroFit 2 tạo thêm điểm nhấn cho những bộ outfit đề cao sự năng động

Cùng chung tần số ấy là Tiến Nguyễn – chàng trai văn phòng với đam mê chinh phục các giải Ultra Trail 100 miles. Phong cách của Tiến là sự giao thoa giữa sự chỉn chu công sở và nét bụi bặm của dân chạy địa hình (Trail runner). AeroFit 2 đồng hành cùng Tiến từ bàn làm việc đến vạch đích các giải đấu chuyên nghiệp. Thiết kế móc tai không chỉ chống rung lắc khi vận động mạnh mà còn mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp, hiện đại. Anh không cần phải hy sinh sự thoải mái để đổi lấy vẻ ngoài, vì Soundcore đã cân bằng cả hai: "Thoải mái, không bí tai, nghe rõ từng nhịp chuyển động."

Với các bạn trẻ, thời trang là cách bạn sống và những món đồ bạn chọn để đồng hành. Soundcore, với AeroClip và AeroFit 2, đã xóa nhòa ranh giới giữa công nghệ và phong cách sống. Dù là một "Fashionista" chọn chiếc AeroClip như một chiếc khuyên tai cá tính, hay một "Sporty-lover" năng động với AeroFit 2, gen Z đều đang kể câu chuyện của sự tự tin, sành điệu, với âm nhạc và thời trang luôn song hành.

