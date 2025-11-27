Apple tung ưu đãi khủng cho người dùng Việt

Apple bất ngờ tung gói ưu đãi 6 tháng Apple TV+ với mức giá 89.000 đồng/tháng dành cho người dùng mới và người dùng quay lại đủ điều kiện tại Việt Nam từ ngày 21/11 - 11 giờ trưa (giờ Việt Nam) ngày 2/12/2025.

Đây được xem là một trong những chương trình giảm giá mạnh nhất của nền tảng tính đến thời điểm hiện tại, diễn ra đúng thời điểm thị trường streaming bước vào mùa cao điểm cuối năm.

Với mức giảm 50%, người dùng có thể truy cập toàn bộ thư viện Apple Originals không quảng cáo, bao gồm phim điện ảnh, series nhiều mùa, nội dung tài liệu và hoạt hình.

Việc tung ưu đãi đúng lúc hàng loạt tựa phim lớn chuẩn bị ra mắt cũng cho thấy chiến lược rõ ràng của Apple, đó là mở rộng tệp người dùng bằng giá tốt, rồi giữ chân họ bằng nội dung chủ lực.

Một điểm đáng chú ý: Ưu đãi này chỉ áp dụng khi đăng ký trực tiếp qua Apple hoặc kích hoạt trên thiết bị Apple đủ điều kiện. Người dùng đang hưởng ưu đãi 3 tháng miễn phí hoặc mua gói Apple TV qua bên thứ ba sẽ không nằm trong phạm vi áp dụng. Sau thời gian khuyến mãi, gói dịch vụ sẽ trở về mức giá tiêu chuẩn trong khu vực nếu không hủy trước thời điểm gia hạn.

Loạt nội dung ấn tượng

Mùa lễ hội năm nay chứng kiến Apple TV+ tăng tốc mạnh mẽ với loạt tựa phim mang tính “giữ chân” khán giả. Nổi bật nhất là sự trở lại của những thương hiệu đã định hình dấu ấn của Apple TV+, song song với các dự án mới đủ sức tạo ra tiếng vang toàn cầu.

“Cắt Rời Ký Ức” mùa 2 mở màn cho chuỗi nội dung đáng chú ý. Sau khi mùa đầu trở thành một trong những tác phẩm truyền hình được nhắc đến nhiều nhất về sự cách tân trong kể chuyện, phần tiếp theo được kỳ vọng lý giải thêm những tầng bí mật trong mô hình tách ký ức ghê rợn của Lumon. Không khí rùng mình, ánh sáng lạnh và sự chia cắt nhân dạng tiếp tục là ngòi nổ tạo nên sức hút. Đây cũng là một trong những series hiếm hoi tạo hiệu ứng văn hóa đại chúng, từ mạng xã hội đến những sự kiện pop-up ở New York.

Loạt phim được giới phê bình ca ngợi của Ben Stiller trở lại, tiếp tục mở rộng thế giới “innies – outies” cùng dàn cast Adam Scott, Britt Lower…

Tâm điểm kế tiếp là “F1 The Movie”, tác phẩm đang được cộng đồng điện ảnh gọi là “cú vào cua lớn nhất” của Apple năm nay. Việc Brad Pitt trở lại đường đua trong hình hài một tay lái lão luyện, kết hợp bối cảnh đua xe được ghi hình ngay giữa các chặng F1 thật, biến bộ phim thành một thử nghiệm điện ảnh – thể thao chưa từng có. Phần nhạc của Hans Zimmer như chiếc động cơ phụ bổ sung lực kéo, khiến bộ phim được kỳ vọng trở thành một hit toàn cầu ngay khi ra mắt ngày 12/12.

Brad Pitt hóa thân thành tay đua kỳ cựu Sonny Hayes trong bom tấn thể thao được kỳ vọng tạo nên cơn sốt phòng chiếu khi phát hành trực tuyến từ ngày 12/12. Nhạc phim do Hans Zimmer thực hiện.

Trong khi đó, “Kẻ Lạc Loài” mang đến tông màu hoàn toàn khác: Một thế giới nơi “hạnh phúc” lại trở thành hiểm họa công cộng. Vince Gilligan tiếp tục phô diễn sở trường dựng nên những hiện thực xáo trộn, còn Rhea Seehorn dẫn dắt câu chuyện bằng diễn xuất sắc lạnh nhưng giàu chiều sâu. Việc phát hành theo nhịp tuần cũng tạo ra không gian thảo luận, điều mà các bom tấn streaming hiện nay đang hướng tới để giữ nhiệt dư luận.

Vince Gilligan và Rhea Seehorn tái hợp trong câu chuyện về một “dịch bệnh hạnh phúc” khiến thế giới đảo lộn. Carol, người bất hạnh nhất, lại trở thành mắt xích cứu nhân loại.

Khối nội dung giải trí nhẹ nhàng hơn có “Chuyện Hãng Phim”, loạt phim hài hậu trường của Seth Rogen. Sức hút của series không chỉ đến từ số lượng kỷ lục 13 tượng Emmy, mà còn bởi cách tác phẩm phơi bày sự khắc nghiệt phía sau các cú đánh bóng danh tiếng ở Hollywood.