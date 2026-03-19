Muốn con có chính kiến, cha mẹ nên thường xuyên nói 4 câu này

Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều bậc cha mẹ mong muốn con lớn lên tự tin, có chính kiến, biết đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trẻ lại trở nên rụt rè, phụ thuộc và dễ bị chi phối bởi người khác.

Theo các chuyên gia giáo dục, chính kiến không phải là phẩm chất “tự nhiên có” khi trưởng thành, mà được hình thành từ rất sớm thông qua cách cha mẹ giao tiếp, lắng nghe và trao quyền cho con trong những tình huống đời thường.

Dưới đây là 4 câu nói đơn giản nhưng có tác động tích cực, giúp nuôi dưỡng khả năng tư duy độc lập và chính kiến cho trẻ.

1. “Con nghĩ sao về việc này?” - Khuyến khích trẻ bày tỏ quan điểm

Một trong những nền tảng quan trọng để hình thành chính kiến là trẻ được quyền có suy nghĩ riêng.

Trong nhiều gia đình, trẻ thường không được tham gia vào các quyết định, kể cả những việc liên quan trực tiếp đến bản thân. Lâu dần, trẻ hình thành thói quen im lặng vì cho rằng ý kiến của mình không quan trọng.

Cha mẹ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như: hỏi con muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi cuối tuần, hoặc con nghĩ nên xử lý tình huống khi bị bạn giành đồ chơi như thế nào.

Dù không phải lúc nào cũng làm theo ý con, nhưng việc lắng nghe sẽ giúp trẻ hiểu rằng suy nghĩ của mình có giá trị. Đây là bước đầu để trẻ hình thành tư duy độc lập và không dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông.

2. “Con có thể chọn, nhưng cần chịu trách nhiệm” - Dạy con qua trải nghiệm

Nhiều cha mẹ lo lắng việc cho con quyền lựa chọn sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, chính những lần “chọn sai” lại là cơ hội để trẻ học hỏi.

Ví dụ, nếu trẻ chọn mặc ít quần áo vào ngày lạnh, cha mẹ có thể nhắc nhở nhưng không cần ngăn cản hoàn toàn. Khi trải nghiệm cảm giác lạnh, trẻ sẽ tự rút ra bài học cho lần sau.

Việc cho phép trẻ thử và sai trong phạm vi an toàn giúp con hiểu rõ hậu quả của quyết định, từ đó hình thành khả năng lựa chọn tốt hơn trong tương lai.

3. “Con không cần làm hài lòng tất cả mọi người” - Xây dựng sự tự tin

Không ít trẻ thiếu chính kiến vì quá quan tâm đến đánh giá của người khác. Trẻ sợ bị chê, sợ bị cô lập nên ngại nói lên suy nghĩ thật.

Trong trường hợp con bị bạn nhận xét, thay vì vội vàng thay đổi theo ý người khác, cha mẹ nên hỏi lại: “Con có thích điều đó không?”, “Con thấy nó có phù hợp với mình không?”.

Điều này giúp trẻ hiểu rằng cảm nhận của bản thân là quan trọng, từ đó học cách tôn trọng chính mình thay vì chạy theo sự công nhận từ bên ngoài.

4. “Không sao, lần này nghe theo con” - Trao quyền và thể hiện sự tin tưởng

Sự tin tưởng của cha mẹ là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển chính kiến.

Khi cha mẹ nói “lần này nghe theo con”, trẻ sẽ cảm nhận được trách nhiệm đi kèm với quyền lựa chọn. Từ đó, trẻ có xu hướng suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Đồng thời, điều này cũng giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng, tạo nền tảng vững chắc cho sự tự tin sau này.

Chính kiến của trẻ được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ nhất

Các chuyên gia nhận định, chính kiến không phải là kết quả của những bài học lý thuyết, mà được hình thành qua từng trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Mỗi lần trẻ được lắng nghe, được lựa chọn và được tin tưởng là một lần “hạt giống chính kiến” được gieo xuống. Theo thời gian, những hạt giống này sẽ lớn lên, giúp trẻ đủ tự tin để đưa ra quyết định và đứng vững trước những áp lực từ bên ngoài.

Vì vậy, thay vì áp đặt hay quyết định thay con, cha mẹ nên đồng hành, lắng nghe và trao quyền phù hợp. Đó chính là cách bền vững nhất để nuôi dạy một đứa trẻ có chính kiến trong tương lai.