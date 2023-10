Mưa lớn ở miền Trung: 2 người chết, 12 người mắc kẹt trong nước xiết

Sáng 14-10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm Công an phường Hòa Khánh Nam, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Liên Chiểu đã có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong mưa lụt.

Cụ thể, vào 3 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng về việc có nhiều người mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu đã xuất xe cùng 7 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Tại hiện trường, Ban chỉ huy cho tổ trinh sát hiện trường sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển toàn bộ số người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn.

Mực nước tại hiện trường lúc lực lượng chức năng tiếp cận sâu từ 0.8m, có điểm ngập sâu đến 2,2 m. Sau 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt đến nơi tránh trú an toàn.

Thông tin ban đầu, nhóm người mắc kẹt có đến 9 trẻ em tuổi từ 5-7 tuổi, 2 người già và 1 phụ nữ. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, mọi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, bảo đảm an toàn.

Công an TP Đà Nẵng huy động 100% quân số với 4000 cán bộ chiến sĩ túc trực để hỗ trợ người dân thoát khỏi các vùng nước ngập

Công an TP Đà Nẵng cho hay, để ứng phó tình hình mưa ngập, lực lượng đã huy động 100% quân số túc trực, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ di tản nhân dân đến nơi an toàn.

Trong đêm 13-10 và rạng sáng 14-10, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động với hơn 200 CBCS đã triển khai hỗ trợ giúp dân sơ tán di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng cứu người dân tại các khu vực ngập sâu tập trung tại địa bàn quận Liên Chiểu.

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi, mất tích

Ngày 14-10, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể nam sinh Thái Văn V. (13 tuổi, ngụ thôn 3, xã Cẩm Lĩnh) vào lúc gần 8 giờ sáng cùng ngày, dưới chân cầu Trung Lĩnh, thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Lĩnh, cách hiện trường chừng 400m.

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm qua (13-10), em V. theo cha và người em đi từ cầu tạm bắc qua sông Rác để xuống con thuyền của gia đình đang neo đậu ở trên sông Rác, thì không may em V. bị trượt chân rơi xuống sông.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước sông Rác dâng cao, chảy mạnh nên em V. nhanh chóng bị nước cuốn đi. Em V. đang học lớp 8 ở Trường THCS Cẩm Nhượng. Gia đình em V. thuộc diện khó khăn, người bố thường mưu sinh đánh bắt cá trên sông.

Thừa Thiên - Huế: Một người chết trong mưa lũ

Ngày 14-10, chính quyền thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Đặng Văn Bé (SN 1972; ngụ phường Thủy Châu) – người tử nạn khi đi đánh cá.

Thông tin ban đầu cho biết vào chiều 13-10, ông Bé mang lưới đến cánh đồng nằm trong khu dân cư trên địa bàn tổ 7, phường Thủy Lương (Hương Thủy) đánh bắt cá. Đến chiều tối cùng ngày, người thân không thấy ông Bé trở về nên vội vã đi tìm. Khi mọi người đến trước một căn nhà trên đường Vân Dương (Thủy Lương) thì phát hiện một đôi dép và một số tay lưới bủa cá của ông Bé nằm ở trên bờ nhưng không thấy người.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Bé. Ảnh: Tăng Đoàn

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình nhờ người dân cùng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì tìm thấy ông Bé trong tình trạng đã tử vong ở dưới nước. Trong ngày 13-10, do mưa lớn nên nhiều khu vực ở phường Thủy Châu và Thủy Lương bị ngập sâu, một số tuyến đường ngập từ 0,5-1 m.

Đến sáng 14-10, mưa đã giảm cường độ, lũ trên sông Hương cũng giảm hơn so với ngày 13-10; các tuyến đường ngập úng trên địa bàn TP Huế đã thoát hết nước.

Một số địa phương như TP Huế, Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy đã đi học trở lại; còn lại một số vùng thấp trũng huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Thống kê bước đầu cho thấy mưa lũ trong những ngày qua đã làm sạt lở bờ sông xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) với chiều dài 50 m và đã khắc phục xong. Tại huyện Phú Vang bờ biển bị sạt lở, các tuyến đường dân sinh có 7 điểm bị sạt lở với chiều dài 50m vào sâu 5-7m .

Một số hình ảnh sạt lở ở bờ biển và đường xã Phú Diên, huyện Phú Vang:

Quảng Nam: Mưa lớn, Quốc lộ 14H ở Quảng Nam bị chia cắt

2 ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ. Ghi nhận sáng 14-10, tuyến đường Quốc lộ 14H đoạn qua thôn Kiệu Châu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) bị ngập sâu gần 1 m khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Quốc lộ 14H qua xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên ngập nặng

Lực lượng dân quân tự vệ có mặt từ sớm để điều phối và hướng dẫn các phương tiện di chuyển hướng khác. Người dân cho biết nước ngập từ chiều tối qua, dâng lên từ sông bên cạnh. Đường bị ngập nước khiến một số xe chở khách tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn phải quay đầu.

Ngoài địa điểm nêu trên, tuyến Quốc lộ 14H qua địa phận TP Hội An cũng bị ngập tại khu vực chợ bà Lê khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cũng đã làm nhiều tuyến đường huyết mạch tại khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Sáng 14-10, tranh thủ lúc trời ngớt mưa, các lực lượng, phương tiện đã tập trung khắc phục các điểm sạt lở.

Lực lượng dân quân hướng dẫn người đi đường đảm bảo an toàn

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, tối 13-10, tỉnh lô 611 từ huyện Quế Sơn lên huyện Nông Sơn bị chia cắt do sạt lở taluy dương đoạn qua đèo Le, thuộc địa phận xã Quế Long, huyện Quế Sơn.

Do trời tối, mưa lớn nên phải chờ đến rạng sáng nay, các lực lượng và phương tiện mới tiếp cận hiện trường để thông đường. Đến 7 giờ 45 phút sáng 14-10, tuyến đường trên đã thông xe bước 1.

Đèo Le bị sạt lở nặng, sáng 14-10 đã được thông xe

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 13 và 14-10, tại tỉnh Quảng Nam có lượng mưa phổ biến từ 90 – 170 mm, có nơi lớn hơn như Trạm Thủy văn Nông Sơn 256mm, Trạm Đo mưa Núi Thành (huyện Núi Thành) 268mm, Trạm Khí tượng Cù Lao Chàm (TP Hội An) 332mm, Trạm Thủy văn Hội An 373mm, Trạm Thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 415mm, Trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 450mm, Trạm Thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 483mm.

Theo dự báo. từ nay đến ngày 16-10, tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn. Dù vậy, hiện nay các thủy điện ở phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tích đầy nước nên ít có nguy cơ xuất hiện lũ lớn tại Quảng Nam.