Khu vực nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến vụ việc bé trai bị lột đồ trói vào cột điện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi "hành hạ trẻ em".

Hàng xóm đau xót khi chứng kiến bé trai mồ côi mẹ bị lột đồ, trói vào cột điện

Chia sẻ với chúng tôi, người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, Trang đã nhiều lần đánh bé trai 7 tuổi mồ côi mẹ. "Thằng bé la hét van xin rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị đánh. Tôi là người lớn vào can mà Trang còn chửi bới. Tôi chứng kiến Trang đánh cháu bé 2 lần rồi, 1 lần bằng dây thắt lưng và lần còn lại là trói vào cột điện mới đây".

Người dân bức xúc khi chứng kiến cháu bé nhiều lần bị đánh

Một người hàng xóm cũng khẳng định đây không phải lần đầu bé trai 7 tuổi bị đánh, "Bé này bị đánh nhiều lần rồi khiến người dân rất bức xúc. Hôm xảy ra sự việc, trên đường đi làm về tôi vô tình bắt gặp Trang trói cháu bé vào cột điện và đánh thì tôi có chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại xông tới chửi bới và đòi đánh tôi.

Một cháu bé sinh sống trong con hẻm này cũng tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến bé trai bị người phụ nữ bạo hành nhiều lần. "Bạn ấy bị đánh, tát nữa rồi đánh bằng đũa gỗ. Lần mới nhất là bạn ấy bị trói ở cây cột điện rồi đánh".

Người phụ nữ xông tới chửi bới tấn công hàng xóm khi được can ngăn

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, gia đình bé trai gửi cháu bé cho Trang để dạy kèm tuy nhiên cháu bé lại thường xuyên bị đánh bằng nhiều vật dụng khác nhau. "Xung quanh rất bức xúc và phản ánh đồng thời báo công an nhiều lần rồi. Cũng mong những trường hợp này sẽ bị xử lý thích đáng để làm gương, hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em", một người dân cho biết.

Trước đó, chiều 23/8, người dân trên đường TX15 (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện bé T. bị bà Trang bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết.

Khi bé trai chạy khỏi cột điện, bà T. chạy theo và dùng chổi đánh liên tiếp vào vùng mông và chân.

Tang vật vụ án

Thấy vậy, người dân xung quanh can ngăn nhưng bà Trang vẫn không dừng lại và có hành động chửi bới. Quá bức xúc, mọi người gọi điện trình báo công an xuống can thiệp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường An Phú Đông nhanh chóng xuống hiện trường, đã đưa bà Trang về trụ sở lấy lời khai, lập hồ sơ, chuyển lên Công an quận 12 điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, UBND phường An Phú Đông đã đến nhà thăm hỏi, động viên cháu T.