Mưa lạnh ai cũng ho ốm, sổ mũi, muốn bảo vệ sức khỏe cho trẻ thì 4 việc này là không thể thiếu

Với sứ mệnh cao cả "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" và được biết đến là nhãn hiệu sạch khuẩn bán chạy hàng đầu thế giới, Lifebuoy không ngừng lan tỏa kiến thức cũng như thói quen vệ sinh tốt, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, giúp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, mùa mưa, người dân thường xuyên phải tiếp xúc với nước bẩn chứa các chất ô nhiễm, nguy cơ nhiễm trùng và mắc bệnh càng tăng. Để bảo vệ sức khỏe mùa mưa, đặc biệt là những ngày mưa bão, mưa lũ, lựa chọn Lifebuoy với dòng sản phẩm nước rửa tay và sữa tắm công thức Vitamin+ chính là giải pháp nâng cao hàng rào bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn, kể cả vi khuẩn biến đổi, đem lại an toàn cho mình và người thân trong gia đình. Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm: https://www.lifebuoy.vn/products/sua-tam/sua-tam-lifebuoy-cong-thuc-vitamin-sua-duong-am-tui.html Sản phẩm được phân phối bởi Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam Địa chỉ: Lô A2, 3 KCN Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh