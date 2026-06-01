Mùa hè này ai cũng "đá bay" sandal để xỏ dép xỏ ngón? Từ Rosé đến Jennie đều mê cách phối dép kẹp, tưởng quê mùa hóa ra cực sang

Đã đến lúc viết lại định kiến về dép xỏ ngón trong mùa hè này, đôi dép từng bị gắn mác "luộm thuộm" chính thức lội ngược dòng, thoát khỏi vẻ ngoài tuềnh toàng để trở thành món "must-have" của hội sành mặc.

Bạn muốn mặc thoải mái trong mùa hè mà vẫn không bị xuề xòa? Đừng vội cho rằng dép xỏ ngón là tùy tiện! Khi sandal thạch, sandal "fisherman" hay giày cói vẫn đang giữ vững vị trí trong tủ giày ngày thường, thì món đồ thực sự quay trở lại tâm điểm thời trang lại chính là đôi dép xỏ ngón. Từ một item từng chỉ giới hạn ở bãi biển, dép xỏ ngón giờ đây đã bước thẳng vào sàn diễn lẫn street style, với những ngôi sao và fashionista như Rosé hay Jennie tiên phong làm mẫu cách phối.

Nhờ vậy, dép xỏ ngón đã thoát khỏi định kiến cũ để trở thành từ khóa mới trong phong cách mùa hè của các cô gái thời thượng. Đường nét tối giản, gọn gàng không chỉ hợp với khung cảnh nghỉ dưỡng mà còn chuyển mình mượt mà sang outfit thường ngày nơi đô thị. Cùng lướt xuống để bỏ túi cảm hứng phối đồ với dép xỏ ngón, để mùa hè này vừa mát mẻ hơn, vừa thêm chút gu thời trang!

Xu hướng giày dép Hè 2026: Dép xỏ ngón lên ngôi

Năm nay, dép xỏ ngón màu đen tối giản trở thành dòng chủ đạo. Các thương hiệu như The Row , Ancient Greek Sandals … đều tung ra những thiết kế gọn gàng, dễ kết hợp từ áo blazer, váy lụa satin cho đến đồ denim. Tất cả tạo nên khí chất phóng khoáng mà không xuề xòa, trong khi những phiên bản màu sắc sẽ thêm điểm nhấn nổi bật cho tổng thể mùa hè. Từ đường phố cho đến sàn runway, dép xỏ ngón đang âm thầm xuất hiện trong các look Tuần lễ Thời trang, trở thành từ khóa thời thượng bất ngờ nhất của mùa.

Nhắc đến người "đẩy" dép xỏ ngón lên xu hướng, không thể không nhắc đến Rosé (Park Chae-young) của BLACKPINK. Với loạt outfit cá tính, đậm chất buông lơi cùng dép xỏ ngón, cô đã thành công biến đôi dép vốn mang vibe nghỉ ngơi này thành item được các cô gái sành điệu tranh nhau bắt chước, đồng thời được xem là hình mẫu phối dép xỏ ngón tiêu biểu nhất hiện nay.

Jennie mới đây xuất hiện trên đường phố New York với khăn turban kết hợp áo khoác da, diện chiếc váy dài kẻ caro xuyên thấu "ẩn hiện" cùng dép xỏ ngón gót thấp và túi Chanel 2.55 nắp gập màu camel nhăn từ BST Xuân Hè 2026 của Chanel, toát lên vẻ thời thượng đặc trưng của đầu hè.

Combo váy lãng mạn và dép xỏ ngón cũng là công thức "ruột" trong outfit đời thường gần đây của nhiều mỹ nhân. Hailey Bieber diện chiếc váy ngắn chấm bi đỏ xuyên thấu, kết hợp dép xỏ ngón tối giản của The Row , tạo nên sự đối lập giữa chấm bi nữ tính và đôi dép cực tối giản - một vẻ buông thả nhưng đầy ngẫu hứng thời thượng.

Siêu mẫu Kendall Jenner cũng là tín đồ của dép xỏ ngón. Trên phố, cô diện áo ba lỗ đen kết hợp chân váy satin màu be, đi dép xỏ ngón đen tạo nên thần thái vừa tri thức vừa nữ tính, đậm chất phong cách.

7 công thức phối đồ "đỉnh cao" với dép xỏ ngón

Gợi ý phối đồ 1: Dép xỏ ngón + Sơ mi + Quần tây

Lấy combo sơ mi cắt may sắc nét và quần tây làm nền, kết hợp cùng một đôi dép xỏ ngón quai mảnh, outfit sẽ nằm gọn ở ranh giới giữa chỉn chu và phóng khoáng. Tưởng đơn giản nhưng đầy chi tiết chỉ cần thêm vài món phụ kiện tối giản cùng kính râm là tổng thể đã được nâng cấp ngay, vừa có chất, vừa dễ mặc.

Gợi ý phối đồ 2: Dép xỏ ngón + Váy chấm bi

Lấy chiếc váy chấm bi xanh làm "ngôi sao chính", phối cùng túi cói và dép xỏ ngón là đã hoàn thành look nghỉ dưỡng dễ dàng. Dù chọn dép xỏ ngón đen để tạo tương phản gọn gàng, hay tông kem để mang lại cảm giác dịu nhẹ tươi mát, bạn vẫn dung hòa được vẻ cổ điển kiểu Pháp và không khí kỳ nghỉ nhẹ tênh mà vẫn ra "chất".

Gợi ý phối đồ 3: Dép xỏ ngón + Áo thun croptop + Quần jeans ống suông

Áo thun croptop kết hợp quần jeans, điểm xuyết túi da lộn là công thức đơn giản này dễ dàng tạo nên outfit cuối tuần vừa thoải mái vừa có "gu", giữ được layer phong cách giữa vẻ ngoài tưởng chừng rất đỗi đời thường.

Gợi ý phối đồ 4: Dép xỏ ngón + Sơ mi + Quần jeans

Sơ mi trắng và denim cổ điển vốn là công thức không bao giờ lỗi mốt. Khi thêm vào một đôi dép xỏ ngón, tổng thể lập tức trở nên hợp tiết trời mùa hè hơn. Cởi nhẹ vài nút sơ mi để thêm chút phóng khoáng, set đồ tối giản này sẽ càng mát mẻ và thời thượng.

Gợi ý phối đồ 5: Dép xỏ ngón + Bikini

Vốn là item không thể thiếu ở biển, dép xỏ ngón hoàn toàn có thể "lấn sân" sang outfit thường nhật. Phối bikini đen cùng chân váy ngắn để tạo nền thị giác gọn ghẽ, mát mắt; rồi dùng dép xỏ ngón để duy trì sự thư thái, đồng thời "ăn gian" chiều dài chân. Hoàn thiện look bằng một chiếc khăn turban để tăng độ layer, kết quả là phong cách biển hè đậm chất cá tính, có chút "hư hư".

Gợi ý phối đồ 6: Dép xỏ ngón + Áo ba lỗ + Quần workwear

Xu hướng tạo phong cách hè này nghiêng về sự cân bằng giữa phóng khoáng và gọn gàng, các yếu tố street style cũng được tái diễn giải theo cách đời thường hơn. Áo ba lỗ cổ yếm kết hợp quần workwear cạp trễ, dùng dép xỏ ngón để trung hòa độ "nặng" của tổng thể, để vẻ cá tính và phóng khoáng hòa quyện tự nhiên. Cuối cùng, dùng khăn turban tô điểm chi tiết, thành phẩm là vẻ thời thượng có chút bất cần đáng yêu.

Gợi ý phối đồ 7: Dép xỏ ngón + Áo thun + Váy dài chấm bi

Khi muốn outfit thường ngày có thêm điểm nhấn, cách nhanh nhất là chơi với màu sắc! Áo thun kết hợp váy dài chấm bi đỏ, sắc đỏ mang đến năng lượng sôi nổi mà vẫn lãng mạn, dung hòa giữa thoải mái và thanh lịch. Khép lại bằng đôi dép gót thấp, set đồ trở nên nhẹ nhàng và mang đậm phong vị "cô gái Paris" đời thường.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: charleskeith

Nơi mua: shopdonghai



