Gái xinh thi nhau diện đồ ren lụa: Lúng liếng lại sành điệu, ai chưa sắm thì sống chậm rồi

Từ áo hai dây, chân váy đến đầm slip dress, ren lụa đang biến mọi outfit mùa hè trở nên nữ tính và thời thượng hơn bao giờ hết.

Nếu phải chọn một xu hướng vừa nữ tính, lãng mạn nhưng vẫn đủ thời thượng để thống trị mùa hè năm nay, đó chắc chắn là ren phối lụa. Từ London, Paris cho đến Los Angeles hay Copenhagen..., những thiết kế viền ren đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, street style và cả sàn diễn của các nhà mốt lớn.

Thực tế, xu hướng này đã manh nha từ mùa hè năm ngoái nhưng đến năm 2026 mới thực sự bùng nổ. Không còn bị gắn với hình ảnh đồ ngủ hay nội y như trước đây, những món đồ lụa phối ren giờ đây được nâng tầm thành item thời trang thực thụ. Từ áo hai dây, chân váy satin, quần short cho đến váy slip dress, chỉ cần thêm một đường ren nhỏ cũng đủ khiến tổng thể trở nên mềm mại, sang chảnh và có chiều sâu hơn hẳn.

1. Áo hai dây ren lụa

Nếu có một item đại diện cho xu hướng ren lụa năm nay thì đó chính là áo hai dây phối ren. Những thiết kế satin mềm mại kết hợp cùng viền ren tinh tế ở cổ áo hoặc phần ngực đang phủ sóng từ sàn diễn đến street style. Không khó để bắt gặp hội gái xinh xuất hiện trong những chiếc áo hai dây mỏng nhẹ mang cảm hứng nội y nhưng được tiết chế vừa đủ để trở nên sang trọng thay vì phô trương.

Điểm hấp dẫn nhất của kiểu áo này nằm ở vẻ đẹp nửa kín nửa hở rất đặc trưng. Chất liệu lụa tạo độ rũ mềm mại, trong khi phần ren giúp tổng thể có thêm điểm nhấn nữ tính. Đây cũng là món đồ cực kỳ dễ phối. Muốn dịu dàng có thể kết hợp với chân váy dài. Muốn năng động hơn chỉ cần mặc cùng jeans ống rộng hoặc quần âu cạp cao là đã đủ thời trang.

Những gam màu pastel như kem, hồng phấn, xanh nhạt hay champagne đang là lựa chọn được yêu thích nhất. Chúng giúp tổng thể trông mềm mại và đắt tiền hơn rất nhiều so với những gam màu quá nổi bật.

2. Chân váy lụa phối ren

Nếu năm ngoái chân váy satin trơn là ngôi sao thì năm nay phiên bản viền ren đang chính thức lên ngôi. Các fashionista quốc tế gần như đều sở hữu ít nhất một chiếc chân váy lụa phối ren trong tủ đồ mùa hè. Điểm đặc biệt của thiết kế này nằm ở sự đối lập đầy thú vị: phần ren mềm mại mang đến cảm giác lãng mạn, trong khi phom váy suông hoặc hơi ôm lại giữ được nét hiện đại và thanh lịch.

Đây cũng là món đồ có khả năng biến hóa đáng kinh ngạc. Chỉ cần thay đổi chiếc áo đi cùng là cả outfit đã mang một tinh thần hoàn toàn khác. Muốn có vẻ ngoài nữ tính đúng chuẩn nàng thơ, hãy phối cùng áo hai dây ren hoặc áo blouse tay phồng.

Nếu thích phong cách tối giản kiểu Pháp, một chiếc áo thun trắng hoặc sơ mi oversized là đủ. Ngay cả cardigan mỏng, áo len mỏng mùa hè hay tank top đơn giản cũng đều kết hợp rất ăn ý với chân váy này.

Những gam màu trắng kem, beige, hồng phấn, xanh nhạt hay kaki nhạt đang được các fashionista diện nhiều nhất. Đây đều là những màu sắc giúp chiếc váy phát huy tối đa vẻ đẹp mềm mại vốn có.

3. Quần short ren lụa

Có lẽ không món đồ nào có màn lột xác ngoạn mục bằng quần short viền ren.

Từng bị xem là giống quần ngủ hay đồ mặc trong nhà, giờ đây short ren lụa lại trở thành một trong những item được săn đón nhất mùa hè 2026. Từ mạng xã hội cho đến street style, đâu đâu cũng xuất hiện những bản phối với chiếc quần nhỏ xinh này.

Khác với short denim mang cảm giác khỏe khoắn, short ren lụa tạo nên vẻ mềm mại và nữ tính hơn hẳn. Phần ren nhỏ nơi gấu quần giúp tổng thể trông tinh tế hơn nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động. Điều khiến item này được yêu thích nằm ở khả năng nâng cấp outfit cực nhanh. Chỉ cần phối cùng áo tank trắng, áo phông basic hoặc sơ mi oversized là tổng thể đã trông có gu hơn hẳn.

GỢI Ý SHOPPING: ZARA - 1.199.000đ tubycatu - 357.000đ JURHOMIE - 185.000đ

4. Đầm ren lụa

Song hành cùng áo hai dây và chân váy ren là sự trở lại mạnh mẽ của những chiếc slip dress phối ren.

Nếu những chiếc váy slip truyền thống vốn đã nổi tiếng vì khả năng tôn dáng thì phiên bản viền ren còn quyến rũ hơn một bậc. Phần ren được đặt ở cổ áo, chân váy hoặc vòng ngực giúp tổng thể có chiều sâu và cảm giác mềm mại hơn rất nhiều.

Điều thú vị là những chiếc váy này không còn chỉ dành cho tiệc tối. Fashionista hiện nay đang mặc chúng theo nhiều cách đời thường hơn, có thể mặc cùng quần jeans hoặc phối phụ kiện để làm điểm nhấn. Nhờ vậy, chiếc váy mang cảm hứng boudoir vốn khá táo bạo lại trở nên gần gũi và dễ mặc hơn hẳn.

Có thể nói, mùa hè 2026 đang chứng kiến sự trở lại đầy mạnh mẽ của thời trang lãng mạn. Và ren phối lụa chính là đại diện hoàn hảo nhất cho tinh thần ấy. Mềm mại nhưng không yếu đuối, gợi cảm nhưng không phô trương, nữ tính nhưng vẫn hiện đại - đó có lẽ là lý do khiến hội gái xinh từ châu Á đến châu Âu đều đang đua nhau diện những món đồ này.