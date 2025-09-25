Mùa Đoàn viên 2025 ý nghĩa: Bố con Trung Ruồi, MC Hạnh Phúc và VJ Đặng Thu Hà tự tay làm bánh Trung thu

Nhắc đến Trung thu, người ta nhớ nhiều về ý nghĩa đoàn viên, về khoảnh khắc cả nhà quây quần bên mâm cỗ trông trăng với mâm ngũ quả tròn đầy, bánh nướng bánh dẻo dậy hương, chén trà mạn nóng ấm, tiếng trống múa lân rộn ràng và tiếng cười giòn tan của lũ trẻ rước đèn ông sao dưới ánh trăng vàng. Trung thu trong ký ức người Việt, lúc nào cũng đẹp đẽ, đáng trân quý.

Gieo mầm ý nghĩa "Sứ giả Trung thu" cho con trẻ từ những điều giản dị nhất

Mùa trăng 2025 này, Kinh Đô đồng hành Đẹp +84 của VTV lan tỏa ý tưởng "Sứ giả Trung thu", không chỉ để người lớn như ông bà, bố mẹ được dịp ôn lại nét đẹp văn hoá xưa mà ngay cả con trẻ cũng được chạm tới những ký ức thiêng liêng, ý nghĩa mà cha ông nhiều đời nay đã và đang gìn giữ.

Mỗi chiếc khuôn đều là tinh hoa những nét đẹp văn hoá xưa, gửi gắm những mong cầu tốt đẹp trong mùa Trăng rằm.

Tham gia chương trình Đẹp +84, Trung Ruồi và con gái, bé Dứa, lần đầu ghé thăm nhà nghệ nhân Phạm Văn Quang (phố Hàng Quạt, Hà Nội) – người đã gắn bó hơn 40 năm với nghề làm khuôn gỗ bánh Trung thu. Qua những câu chuyện gần gũi và giàu cảm xúc, nghệ nhân Quang giúp hai bố con hiểu, đằng sau mỗi đường chạm khắc tinh xảo là tinh hoa nghìn năm Thăng Long và những lời chúc phúc tốt đẹp gửi gắm trong từng chiếc bánh.

Thay mặt chương trình, hai bố con trao tặng danh hiệu "Sứ giả Trung thu" cho nghệ nhân đời thứ 3 của gia đình làm khuôn bánh trung thu truyền thống - nghệ nhân Phạm Văn Quang.

Hành trình tiếp theo đưa bố con Trung Ruồi đến trường quay, nơi họ cùng gia đình MC Hạnh Phúc và VJ Đặng Thu Hà, dưới sự hướng dẫn tận tình của đầu bếp trẻ Lưu Huỳnh Châu, tìm hiểu tỉ mỉ từng công đoạn làm bánh Trung thu.

Không chỉ tự tay làm ra những chiếc trung thu, các khách mời còn thêm hiểu và trân trọng những nét đẹp văn hoá mà cha ông ta đã dày công gìn giữ.

Khung cảnh trường quay hiện lên như một bức tranh sống động, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng giao thoa. Ở đó có nghệ nhân Phạm Văn Quang, người dành cả đời gìn giữ nghề cha ông, có đầu bếp trẻ Lưu Huỳnh Châu - đại diện cho thế hệ kế thừa với tinh thần sáng tạo, và có những gương mặt hồn nhiên như bé Dứa, bé Trứng đang háo hức đón nhận Tết Trung thu. Mỗi thế hệ góp một sắc màu, tạo nên bức tranh đoàn viên vừa ấm áp vừa giàu ý nghĩa. Những ký ức Trung thu 2025 chắc chắn sẽ trở thành hành trang theo các em nhỏ lớn lên và tiếp tục lan tỏa đến các thế hệ sau.

Các bé và khách mời háo hức với sản phẩm bánh Trung thu của mình

Kinh Đô và sứ mệnh giữ gìn di sản văn hoá Trung thu

Gần ba thập kỷ đồng hành cùng ngày Tết Đoàn viên, Kinh Đô không chỉ mang đến những chiếc bánh Trung thu thơm ngon mà còn giữ trọn sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa. Từ những hương vị truyền thống gắn liền với ký ức tuổi thơ đến những sáng tạo mới mẻ bắt nhịp thời đại, mỗi chiếc bánh của Kinh Đô đều được nâng niu như một phần của di sản sống động trong đời sống người Việt.

Với Kinh Đô, mỗi chiếc bánh Trung thu không đơn thuần chỉ là một thức quà ngon, mà còn là sự gửi gắm tình cảm, niềm trân trọng và lời chúc đoàn viên trọn vẹn. Chính vì vậy, Kinh Đô không ngừng nâng tầm nghệ thuật biếu tặng, biến từng hộp bánh trở thành biểu tượng của sự quan tâm và sẻ chia. Năm nay, Kinh Đô giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu hơn 70 sản phẩm, kết hợp hài hòa giữa hương vị đột phá, thiết kế sáng tạo cùng các phiên bản giới hạn độc quyền và cá nhân hóa với nhiều sản phẩm dành riêng cho thế hệ trẻ - những người yêu thích khám phá mới lạ và luôn trân trọng giá trị truyền thống. Bộ sưu tập không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới mà còn lan tỏa ý nghĩa đoàn viên theo cách hiện đại và đầy cảm hứng.

Bộ sưu tập Bánh Trung thu Thu Kinh Đô 2025.

Kinh Đô tin rằng ai cũng đều có thể trở thành "Sứ giả Trung thu": từ những nghệ nhân gìn giữ nghề truyền thống, những bậc cha mẹ dành trọn vẹn một ngày cho con, đến chính những chiếc bánh được trao đi với tất cả yêu thương. Mỗi khoảnh khắc sum vầy, mỗi hành động sẻ chia chính là ánh sáng nhỏ góp phần thắp sáng di sản Trung thu, để nét đẹp văn hóa Việt mãi được lưu truyền trong nhịp sống hiện đại.