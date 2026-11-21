Ba người tiêu dùng may mắn đầu tiên nhận thưởng 15 triệu đồng từ Comfort (thẻ quà tặng Got It trị giá 15 triệu đồng), góp phần lan tỏa sức nóng chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng – Thơm Xinh Thêm Bling".

Với hơn 68.000 cơ hội trúng thưởng, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng cùng cách thức tham gia đơn giản, người tiêu dùng có thể biết ngay kết quả chỉ sau vài thao tác.

Không cần chờ quay số cuối chương trình, thử vận may là biết ngay kết quả

Chính thức khởi động từ 0h 1 phút ngày 09/11/2026, chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng - Thơm Xinh Thêm Bling" từ nhãn hàng Comfort mang đến cơ chế xác định kết quả trúng thưởng nhanh chóng. Khác với nhiều chương trình khuyến mãi khác, người tham gia phải lưu lại mã dự thưởng, chờ đến ngày quay số rồi theo dõi danh sách trúng giải. Còn với chương trình của Unilever, người tham gia hợp lệ có thể biết kết quả ngay sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn. Với hương thơm lấy cảm hứng từ nước hoa cao cấp đặc trưng, bộ sưu tập Comfort Tết mang thiết kế rực rỡ như muôn hoa mở hội cùng thông điệp "Xuân đến rồi, Thơm Xinh Bling Lên": không chỉ lưu lại dư hương sang trọng trên từng thớ vải mà còn giúp người dùng thêm tự tin tỏa sáng trong từng khoảnh khắc xuân.

Các sản phẩm thuộc diện khuyến mãi trong chương trình này có mã dự thưởng ở góc phải trên bao bì sản phẩm.

Theo thông tin từ chương trình, quy trình tham gia chỉ với vài bước đơn giản, thực hiện qua điện thoại và sử dụng mã QR gắn với sản phẩm thuộc diện khuyến mãi. Sau khi hoàn tất lượt chơi, hệ thống sẽ hiển thị kết quả, giúp người tham gia biết mình có trúng thưởng hay không mà không phải chờ đến một đợt công bố kết quả sau đó.

Những người tiêu dùng đầu tiên trúng thưởng, khoe lộc vàng

Tết chưa đến nhưng một số người tiêu dùng may mắn đã có dịp ăn mừng sớm. Họ chính là những chủ nhân đầu tiên của những giải thưởng trị giá 15 triệu đồng từ chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng – Thơm Xinh Thêm Bling" của Comfort.

Trúng thưởng giải thưởng trị giá 15 triệu đồng vào sáng sớm là cảm giác như thế nào?

Một trong những gương mặt may mắn đầu tiên là chị Nguyễn Thị Ngãi. Vốn quen với công việc kinh doanh, bán hàng mỗi ngày, chị không ngờ việc tham gia chương trình khuyến mãi của Comfort lại mang đến khoản thưởng đáng kể ngay trước thềm năm mới.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng đại diện nhãn hàng Comfort tận tay trao tặng phần quà trúng thưởng cho chị Ngãi.

Chia sẻ về cảm xúc lúc màn hình điện thoại hiện thông báo trúng giải thưởng Hoa Vàng trị giá 15 triệu đồng, chị Ngãi cho biết: "Đó giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trúng thưởng cái gì, nên lần này thấy mình trúng tôi bất ngờ và vui lắm, khoe liền với cả gia đình và người thân".

Anh Phạm Văn Tổng cùng vợ chụp ảnh kỷ niệm với chiếc bao bì may mắn mang đến giải thưởng 15 triệu đồng từ chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng – Thơm Xinh Thêm Bling" của Comfort.

Trúng giải Hoa Vàng trị giá 15 triệu đồng, anh Tổng đã có ngay kế hoạch "Dùng giải thưởng Hoa Vàng là thẻ quà tặng Got It trị giá 15 triệu đồng, giúp gia đình thoải mái mua sắm Tết tại hàng trăm thương hiệu liên kết". Với những gia đình đang tất bật chuẩn bị cho mùa Tết, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng có thể giúp việc sắm sửa, mua quà cho người thân thêm phần thoải mái.

Chủ nhân thứ 3 của giải thưởng Hoa Vàng trị giá 15 triệu đồng là anh Nguyễn Văn Phóng. Chia sẻ về khoảnh khắc thử vận may, anh Phóng khiến mọi người bật cười khi kể: "Vừa quét mã vừa cầu ông bà tổ tiên phù hộ, không ngờ trúng thiệt".

Anh Nguyễn Văn Phóng trong buổi trao tặng giải thưởng từ chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng - Thơm Xinh Thêm Bling" của Comfort.

Từ tâm lý thử vận may cho vui, thậm chí không dám mong đợi, kết quả nhận được khiến chính người tham gia cũng bất ngờ. Thời điểm này, nhiều gia đình cũng bắt đầu chuẩn bị dần cho dịp Tết, nhu cầu chi tiêu cũng dần tăng cao. Việc nhận được giải thưởng Hoa Vàng là thẻ quà tặng Got It trị giá 15 triệu đồng, giúp gia đình thoải mái mua sắm Tết tại hàng trăm thương hiệu liên kết cũng là một điềm báo may mắn, khiến cho không khí những ngày cuối năm càng thêm rộn ràng.

Những gương mặt người tiêu dùng đầu tiên trúng giải cũng góp phần trả lời câu hỏi mà không ít người thường đặt ra mỗi khi thấy chương trình quảng bá giải thưởng lớn: Có người trúng thật không? Dĩ nhiên, biết kết quả ngay không có nghĩa là giải thưởng sẽ được trao ngay tại thời điểm chơi. Người trúng giải vẫn cần thực hiện các bước xác nhận và nhận thưởng theo thể lệ chương trình.

Với hàng ngàn giải thưởng trị giá 20.000 đồng bên cạnh những giải thưởng giá trị lớn, chương trình mang đến nhiều niềm vui bất ngờ với nhiều mức thưởng đa dạng. Và hành trình tìm kiếm những chủ nhân may mắn tiếp theo vẫn đang tiếp tục, với nhiều cơ hội nhận quà dành cho người tham gia trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

"Có Comfort, Thơm Xinh Bling": Hàng chục nghìn giải thưởng đang chờ người may mắn tiếp theo

Với hệ thống giải thưởng đa dạng, chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng - Thơm Xinh Thêm Bling" của Comfort còn có hàng ngàn giải thưởng với mức giá trị hấp dẫn: 6 giải Lộc Vàng, trị giá 150 triệu đồng mỗi giải; 68 giải Hoa Vàng, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải; 68.000 giải Thẻ Nạp Điện Thoại, trị giá 20.000 đồng mỗi giải.

Từ giải thưởng lớn đến những phần quà nhỏ, chương trình mở ra nhiều cơ hội thử vận may cho người tham gia đủ điều kiện.

Chương trình vẫn đang diễn ra và còn hàng ngàn cơ hội trúng thưởng dành cho người tiêu dùng đến hết ngày 30/04/2027 (bắt đầu từ 0h01 ngày 09/11/2026). Hãy lựa chọn sản phẩm Comfort có áp dụng khuyến mãi và tham gia theo hướng dẫn để thử vận may. Xem thêm thể lệ chi tiết của chương trình "Nhận Ngay Lộc Vàng – Thơm Xinh Thêm Bling" tại: https://c.quatangunilever.vn/. Biết đâu, chủ nhân của những phần quà tiếp theo sẽ là bạn!