Mua bán tài khoản YouTube Premium, Netflix, Spotify có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất nhiều mức phạt đáng chú ý đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Theo nội dung dự thảo, tại Điều 14, mức phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống việc lợi dụng không gian mạng, công nghệ thông tin và phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự xã hội.

Theo báo Dân Trí, một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất xử phạt hành vi kinh doanh, mua bán các tài khoản dùng chung của các dịch vụ nội dung số như Netflix, Spotify hay YouTube Premium khi thực hiện trái với quy định của nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng liệt kê hàng loạt hành vi khác thuộc diện bị xử phạt trong cùng khung tiền. Cụ thể, bao gồm việc thiết lập website, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhằm tổ chức đánh bạc trái phép; cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm hoặc hạ tầng phục vụ các hoạt động vi phạm bản quyền; xây dựng nền tảng có nội dung quảng cáo nhạy cảm.

Các hành vi liên quan đến nội dung đồi trụy cũng bị siết chặt, như tổ chức quay phim, phát tán hình ảnh khiêu dâm; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động này; hoặc không kiểm duyệt, ngăn chặn các nội dung vi phạm trên hệ thống quản lý.

Ngoài ra, dự thảo đề cập đến việc xử phạt các hành vi đăng tải thông tin mua bán ma túy, chất cấm; chia sẻ công thức, phương pháp sản xuất chất cấm; cũng như các nội dung liên quan đến mua bán mô, bộ phận cơ thể người trên không gian mạng.

Những hành vi mang tính kích động, như đăng tải nội dung hướng dẫn, dụ dỗ hoặc ép buộc người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cũng nằm trong diện bị xử phạt. Tương tự là các nội dung quảng cáo cho vay lãi suất vượt quy định, hay rao bán vũ khí, vật liệu nổ và các trang phục, cấp hiệu thuộc lực lượng vũ trang.

Dự thảo cũng tăng cường trách nhiệm đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian. Theo đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, máy chủ hoặc tên miền cho các nền tảng có nội dung vi phạm như khiêu dâm, mại dâm nhưng không kiểm tra, giám sát định kỳ cũng có thể bị xử phạt.

Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến mang tính kích dục hoặc khuyến khích người tham gia gửi hình ảnh nhạy cảm; vận hành các trang web vi phạm bản quyền nhằm thu lợi từ quảng cáo cũng được đưa vào danh mục xử phạt.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.