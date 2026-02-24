Mua 3 căn nhà từ nhỏ tới to trước 40 tuổi, tôi ước mình biết từ đầu 5 điều này: Không hề cái gọi là "ngôi nhà mơ ước"

Với kinh nghiệm dẫn podcast "So Money" hơn 10 năm, Farnoosh Torabi đã nghe vô số câu chuyện về ước mơ sở hữu nhà của thính giả. Bà là người dẫn chương trình podcast đoạt giải thưởng So Money, với hơn 30 triệu lượt tải xuống. Bà là một diễn giả được săn đón và là tác giả của cuốn sách “A Healthy State of Panic: Follow Your Fears to Build Wealth, Crush Your Career, and Win at Life”, một phần hồi ký, một phần cẩm nang về cách biến nỗi sợ hãi thành siêu năng lực để đạt được sự giàu có thực sự và thành công trong sự nghiệp.﻿

Là một trong những chuyên gia hàng đầu về tài chính cá nhân tại Mỹ, bà chia sẻ kinh nghiệm mua nhà trong suốt cuộc đời của mình với người trẻ.

Trong 25 năm, tôi đã mua ba ngôi nhà ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Dưới đây là những bài học tôi ước mình biết từ đầu. Hãy cân nhắc tình hình cá nhân và tham khảo chuyên gia tài chính trước khi quyết định.

Đừng nghĩ ngôi nhà đầu tiên phải là nhà mãi mãi

Năm 2004, tôi 24 tuổi, mua căn studio nhỏ ở New York - vượt ngân sách và luôn lo lắng về quyết định này. Tôi nghĩ đó sẽ là nhà mãi mãi, nhưng đã bán nó vào 2014.

Năm 2011, vợ chồng tôi mua căn nhà lớn hơn ở Brooklyn, nuôi hai con ở đó 9 năm. Lại nghĩ đó là tổ ấm mãi mãi. Nhưng đến 2020, chúng tôi muốn nhiều không gian hơn, có sân vườn và trường học tốt hơn cho con trai.

Giờ đây, chúng tôi sống ở New Jersey. Khác trước, tôi không gọi đây là nhà mãi mãi nữa. Chỉ hy vọng đây là nơi ở "cho đến khi con cái tốt nghiệp". Và điều đó cũng ổn.

Tìm người môi giới địa phương uy tín

Người môi giới gần nhất của chúng tôi thực sự tuyệt vời. Cô ấy hiểu rõ thị trường địa phương, giới thiệu luật sư và người thẩm định đáng tin, giúp mọi việc suôn sẻ.

Thị trường bất động sản có thể rất nhanh: nhà rao bán thứ Năm, xem nhà cuối tuần, thứ Hai đã có người đặt cọc. Bạn chỉ có 30 phút xem nhà và vài ngày nộp đơn chào mua.

Môi giới địa phương hiểu đặc điểm từng khu phố, cách định giá và biết những căn nhà sắp bán trước cả khi lên sàn công khai.

Xác định khả năng tài chính trước khi tìm nhà

Thật khó để lướt web xem nhà, yêu thích một căn nào đó rồi hào hứng tưởng tượng khi bạn chưa biết mình có đủ tiền không. Tôi đã từng như vậy nhiều lần.

Trước khi mơ mộng xa xôi, hãy gặp người cho vay sớm để xác định khả năng vay, các phương án trả trước và phát hiện vấn đề tín dụng hoặc nợ nần. Những chi tiết này ảnh hưởng đến lãi suất khi được phê duyệt vay. Tùy điều kiện, bạn có thể nhận hỗ trợ hoặc trợ cấp mua nhà.

Thêm một lời khuyên: xem kỹ tất cả giấy tờ trước khi mọi việc trở nên cấp bách. Đừng để phải vội vã xem tài liệu pháp lý khi đang quyết định khoản mua sắm lớn nhất đời. Đặt câu hỏi càng sớm càng tốt.

Quên cụm từ "nhà mơ ước" đi

Con gái tám tuổi gần đây hỏi tôi: "Sao bố mẹ chọn nhà này?"

Tôi nói nhà này có nhiều thứ chúng tôi cần: đủ phòng ngủ, bếp đẹp, sân vườn, nằm trên phố bằng phẳng thuận tiện đạp xe và tránh ngập. Tôi không nói nó hoàn hảo, vì không phải vậy. Nhưng chúng tôi hình dung được cuộc sống hạnh phúc ở đây và nó nằm trong khả năng tài chính.

Thay vì hỏi "Đây có phải nhà mơ ước không?", hãy tự hỏi ba câu sau:

- Tôi có thể sống ở đây ít nhất 5-7 năm không?

- Khoản thanh toán này có cho phép tôi tiết kiệm và đầu tư không?

- Điều này có phù hợp với con người tôi hiện tại, chứ không phải tương lai mơ ước?

Tư duy này giúp giảm áp lực rất nhiều. Nó đảm bảo bạn tập trung vào điều thực sự quan trọng - danh sách đó có thể ngắn hơn bạn nghĩ.

Bỏ từ "nên" khỏi suy nghĩ

Mua hay thuê nhà không phải vấn đề bạn "nên" làm gì, hay bố mẹ cho là đúng, hay bạn bè đang làm. Vấn đề là lựa chọn điều hỗ trợ cuộc sống bạn ngay lúc này.

Một vài lý do nên mua nhà ngay:

- Muốn sự ổn định của khoản vay cố định thay vì giá thuê tăng đột ngột.

- Đã sẵn sàng cho cuộc sống ổn định hơn.

- Muốn tiền sinh lời theo thời gian, tạo giá trị tài sản thay vì tiền thuê "bốc hơi".

- Muốn kiểm soát nhiều hơn cách vận hành ngôi nhà.

- Đang lên kế hoạch cho gia đình hoặc tương lai

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự do khám phá thành phố mới, sự nghiệp đang chuyển đổi hoặc không muốn gánh chi phí sửa chữa đột xuất, có thể nên chờ. Hoặc hiện tại chưa khả thi về tài chính. Và đó không phải thất bại.

Hiểu rõ lý do "tại sao" sẽ giúp toàn bộ quá trình dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, không có câu trả lời sai - chỉ có điều gì phù hợp với bạn.

Theo CNBC﻿