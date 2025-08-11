Một vòng nhà máy Coca-Cola đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold tại Tây Ninh

"Bảo tàng" thương hiệu giữa lòng nhà máy

Từ những chiến dịch truyền thông sáng tạo cho đến những lon nước giải khát gắn liền tinh thần hứng khởi, Coca-Cola đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Mỗi lần xuất hiện, thương hiệu này luôn khơi gợi sự sáng tạo, truyền cảm hứng. Tại nhà máy mới ở Tây Ninh, tất cả tinh thần ấy được tái hiện đầy sống động theo từng chiến dịch từ quá khứ đến hiện tại trong một không gian đậm chất Coca-Cola: "Bảo tàng" Coca-Cola.

Lối vào "Bảo tàng" Coca-Cola gây ấn tượng mạnh với thiết kế ánh sáng nổi bật, mở màn cho hành trình khám phá văn hoá, di sản và tinh thần sáng tạo đặc trưng của thương hiệu. Bên cạnh đó, hàng ngàn chai Coca-Cola rPET tái chế được kết thành những bức tường uốn lượn, tạo nên hành lang thị giác độc đáo dẫn lối vào hành trình khám phá di sản thương hiệu.

Các thương hiệu trực thuộc Coca-Cola như Sprite, Fanta, Dasani, Fuze Tea... được trưng bày trong những không gian mang phong cách đặc trưng, phản ánh rõ nét bản sắc riêng của từng nhãn hàng trong hệ sinh thái đồ uống đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, những cột mốc sự kiện nổi bật của thương hiệu từ đầu thế kỷ 20 đến nay cũng được trưng bày theo dòng thời gian. Qua từng giai đoạn, người xem có thể cảm nhận rõ nét quá trình đổi mới không ngừng và hành trình vươn tầm toàn cầu của Coca-Cola.

Bước chuyển mình mạnh mẽ trở thành nhà máy thông minh

Ngay bên cạnh "bảo tàng" di sản thương hiệu là một công trình hiện đại hướng đến phát triển bền vững: tổ hợp sản xuất rộng 19ha của Coca-Cola tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh tại Tây Ninh. Không chỉ là trung tâm sản xuất nước giải khát, đây còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, kết hợp giữa chuyển đổi số, tự động hóa toàn diện. Tại đây, công nghệ và môi trường cùng đóng vai trò trung tâm, tạo nên một cột mốc mới cho hành trình của Coca-Cola tại Việt Nam.

Tiến vào khu vực sản xuất, 05 dây chuyền chiết rót hiện đại tại nhà máy hoạt động liên tục với công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm. Tại đây, từng khâu đều được tổ chức khoa học, sạch sẽ và đặc biệt là mức độ tự động hóa gần như khép kín. Từng hàng dài các chai Coca-Cola, Fanta, Sprite… chuyển động nhanh chóng và nhịp nhàng trên hệ thống băng chuyền thông minh. Tất cả đều vận hành tự động – một minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình mạnh mẽ của nhà máy theo hướng "nhà máy thông minh".

Nhà máy tích hợp các công nghệ thông minh bao gồm mô phỏng kho hàng (digital twin), hệ thống thông tin sản xuất thời gian thực (MIS) và giám sát an toàn bằng AI (Intenseye) nhằm tối ưu năng suất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tính nhất quán cho mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tại khu vực năng lượng trung tâm, nồi hơi sinh khối 10 tấn hoạt động thay thế cho hệ thống dùng diesel truyền thống. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần vào mục tiêu hướng đến giảm phát thải ròng bằng 0 của Coca-Cola trên toàn cầu. Ngoài ra, bao phủ trên mái nhà là hệ thống điện mặt trời với công suất 6MW đủ để cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định cho hoạt động vận hành chính.

Nước sau sử dụng tại nhà máy được thu hồi, xử lý và tái sử dụng đến 89% trong các khâu sản xuất tiếp theo. Giải pháp này không chỉ thể hiện chiến lược quản lý tài nguyên nước toàn diện mà Coca-Cola kiên trì theo đuổi suốt hơn một thập kỷ, mà còn là yếu tố quan trọng giúp nhà máy đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp.

Với hơn 31 năm hiện diện tại Việt Nam, Coca-Cola không chỉ ngày càng nâng cao năng lực sản xuất phục vụ thị trường trong nước, mà còn thể hiện cam kết phát triển dài hạn và bền vững. Nhà máy tại Tây Ninh chính là biểu tượng cho bước tiến mới đó, nơi di sản thương hiệu, công nghệ hiện đại và trách nhiệm môi trường cùng song hành, mở ra một tương lai đầy cảm hứng cho cộng đồng và người tiêu dùng Việt Nam.