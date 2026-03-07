Một trường kinh tế hàng đầu Việt Nam vừa mở ngành mới liên quan đến y tế

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển khoảng 9.000 chỉ tiêu, tăng khoảng 500 chỉ tiêu so với năm 2025.

Đáng chú ý, trong các mã ngành mới dự kiến tuyển sinh có ngành Kinh tế Y tế đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh. Theo thông tin từ nhà trường, chỉ tiêu dự kiến của ngành này là 40 sinh viên, đào tạo bằng tiếng Anh.

Trên nhiều hội nhóm giáo dục và tư vấn tuyển sinh, các câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm của ngành học này đang được thảo luận khá sôi nổi.

Trước đó, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã mở rộng sang lĩnh vực đào tạo mới với các ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin. Việc tiếp tục phát triển thêm các ngành học mới bên cạnh những lĩnh vực thế mạnh truyền thống về kinh tế và quản lý được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa trường trở thành đại học đa ngành toàn diện.

Hiện nay, Kinh tế Y tế là ngành đào tạo còn khá mới tại Việt Nam. Bộ môn hoặc chương trình liên quan đến lĩnh vực này đang được giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch… Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế TP.HCM cũng đào tạo chương trình thạc sĩ về Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe.



