Sinh viên Việt Nam nhận học bổng 50% từ Đại học Federation – Úc

Trước khi trở thành tân sinh viên Master of Data Science (Thạc sỹ Khoa học Dữ liệu) tại Đại học Federation – Úc, Trương Cẩm Tuấn đã có hơn 10 năm xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị. Anh tốt nghiệp Cử nhân Marketing tại Mỹ, từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại nhiều tập đoàn lớn trong ngành bất động sản, bán lẻ và dịch vụ. Hiện anh là Trưởng bộ phận Tiếp thị của thương hiệu cửa hàng tiện lợi GS25 tại Việt Nam. Song song với công việc văn phòng, anh cũng ghi dấu ấn trong ngành F&B với chuỗi Đen Đá Coffee, thương hiệu do chính anh sáng lập và điều hành từ năm 2013.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một sự nghiệp khá trọn vẹn: nền tảng học vấn tốt, vị trí quản lý cấp cao và khởi nghiệp thành công. Nhưng trong quá trình làm việc, Tuấn nhận ra phần lớn các quyết định quan trọng đều dựa trên dữ liệu về hành vi khách hàng, hiệu quả của từng kênh quảng cáo, từng sản phẩm.

Khi những khái niệm như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu ngày càng phổ biến, anh hiểu rằng nếu không chủ động học hỏi, chính mình sẽ tụt lại phía sau. Đó là lúc Tuấn quyết định đầu tư cho chặng đường tiếp theo: theo học ngành Khoa học Dữ liệu để kết nối kinh nghiệm với năng lực phân tích dữ liệu chuyên sâu, trở thành cầu nối giữa "ngôn ngữ dữ liệu" và "ngôn ngữ khách hàng".

Tấm bằng bắt nhịp kỷ nguyên dữ liệu

Sau khi tìm hiểu các lựa chọn tại Úc, Tuấn chọn chương trình Khoa học Dữ liệu tại Đại học Federation – Úc. Anh ấn tượng vì chương trình được thiết kế giúp người học quản lý, xử lý, phân tích dữ liệu phục vụ các mục tiêu thực tế, thay vì chỉ dừng ở lý thuyết. Các học phần tập trung vào nền tảng khoa học dữ liệu và lập trình, thống kê ứng dụng, các công cụ phân tích hiện đại, cùng kỹ năng trực quan hóa dữ liệu và triển khai dự án với dữ liệu thật.

Nhờ đó, sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như Data Scientist (Chuyên gia Khoa học Dữ liệu), Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu) hoặc các vai trò phân tích trong tài chính, thương mại điện tử… Đối với Tuấn, Thạc sỹ Khoa học Dữ liệu là bước nâng cấp giúp anh kết hợp hiểu biết về khách hàng với năng lực đọc hiểu dữ liệu chuyên sâu để đưa ra quyết định chính xác hơn.

Vì sao Tuấn chọn Đại học Federation - Úc?

Khi cân nhắc du học, Tuấn không chỉ nhìn vào danh tiếng của trường mà đặc biệt quan tâm đến chất lượng chương trình, cơ hội nghề nghiệp và môi trường học tập. Anh chọn Federation vì ba lý do chính:

1. Được công nhận bởi các hiệp hội uy tín

Các chương trình tại Federation được xây dựng với sự tham vấn từ các doanh nghiệp đầu ngành, giúp sinh viên sẵn sàng bắt đầu công việc sau khi tốt nghiệp. Chương trình Khoa học Dữ liệu của trường được công nhận bởi Hiệp hội Máy tính Úc (ACS) và Hiệp hội Thống kê Úc (SSA), chứng minh cho chất lượng đào tạo và giá trị tấm bằng trong mắt nhà tuyển dụng tại Úc.

2. Mô hình Đào tạo Co-op

Với Mô hình Đào tạo Co-operative (Co-op) tại Federation, sinh viên sẽ tham gia thực tập hưởng lương tại các doanh nghiệp đối tác thông qua sự giới thiệu và điều phối của nhà trường. Đối với sinh viên quốc tế, đây là cách thiết thực để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Úc, xây dựng mạng lưới quan hệ để tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

3. Melbourne City Campus

Tuấn sẽ học tại Melbourne City Campus – tọa lạc ngay trung tâm một thành phố sôi động và đa văn hóa, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, dịch vụ. Việc này này giúp anh dễ dàng tham gia sự kiện gặp gỡ và kết nối với nhà tuyển dụng, đồng thời vẫn nhận được sự hỗ trợ sát sao từ giảng viên, và đội ngũ tư vấn hướng nghiệp của trường.

"Lợi ích kép" Mô hình Co-op và học bổng

Một trong những điểm tạo khác biệt cho sinh viên Federation là cách trường lồng ghép Mô hình Đào tạo Co-op vào chương trình học. Thông qua kỳ thực tập hưởng lương (5.000 - 10.000 AUD tùy theo bậc học) tại các doanh nghiệp đối tác, sinh viên vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế, xây dựng mạng lưới quan hệ và gia tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường – một "lợi ích kép" về cả tài chính lẫn nghề nghiệp.

Song song với Co-op, Đại học Federation – Úc xây dựng hệ sinh thái học bổng và hỗ trợ tài chính đa dạng. Ngoài học bổng danh giá Vice-Chancellor’s Award (50% học phí) mà Tuấn nhận được, nhà trường còn có những học bổng khác trị giá 20% và 10% học phí cùng các hỗ trợ lên đến 5.000 AUD dành cho sinh viên quốc tế.

