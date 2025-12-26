Một trường Đại học ở Miền Đông “lột xác” ngoạn mục thành campus 5 sao

Nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều trường đại học tại Việt Nam đầu tư mạnh tay vào cơ sở vật chất, biến campus không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian trải nghiệm, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho sinh viên.

Một trong những cái tên đang được sinh viên nhắc đến nhiều thời gian gần đây là Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.), ngôi trường đại học tại Đồng Nai đang có những bước chuyển mình rõ rệt trong chiến lược đầu tư cơ sở vật chất.

Trung tâm tư vấn Tuyển sinh

Nếu từng ghé MIT Uni. trong thời gian gần đây, nhiều sinh viên không khỏi bất ngờ khi khuôn viên trường ngày càng hiện đại, đồng bộ và mang hơi hướng campus quốc tế. Thay vì chỉ tập trung vào giảng đường, nhà trường chú trọng xây dựng các không gian mở, sinh hoạt chung, khu tư vấn và học tập linh hoạt, nơi sinh viên có thể vừa học, vừa trao đổi nhóm, vừa thư giãn.

Tiêu biểu nhất là Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh vừa được khánh thành vào tháng 11 vừa qua. Không còn là hình ảnh phòng tuyển sinh khô khan với bàn ghế xếp hàng, trung tâm mới được thiết kế như một không gian tiếp đón hiện đại: rộng rãi, nhiều ánh sáng, bố trí khu vực tư vấn riêng, khu chờ thoải mái và không gian mở để học sinh, phụ huynh dễ dàng trao đổi thông tin.

Trung tâm tư vấn tuyển sinh với lối thiết kế đậm chất châu Âu

Nhiều sinh viên chia sẻ vui rằng: "Vào trung tâm tuyển sinh mà tưởng đâu đang bước vào lounge của một campus nước ngoài".

Không dừng lại ở đó, MIT Uni. đang tiếp tục triển khai loạt công trình quy mô lớn, cho thấy định hướng đầu tư dài hạn vào trải nghiệm học tập của sinh viên.

Theo kế hoạch, hội trường sức chứa khoảng 2.000 chỗ sẽ sớm được xây dựng, phục vụ các sự kiện học thuật, lễ tốt nghiệp, hội thảo quốc tế và hoạt động sinh viên quy mô lớn. Đây được xem là bước đi cần thiết khi nhà trường ngày càng mở rộng quy mô đào tạo và tổ chức nhiều chương trình mang tính kết nối trải nghiệm.

Hội trường với sức chứa lên đến 2000 chỗ

Song song đó là thư viện hiện đại không gian học tập được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của toàn campus. Thư viện không chỉ là nơi mượn trả sách, mà được thiết kế theo mô hình mở, tích hợp khu tự học, học nhóm, tra cứu số và không gian yên tĩnh để sinh viên tập trung nghiên cứu.

Một điểm cộng lớn khác khiến sinh viên hào hứng chính là nhà thi đấu đa năng chuẩn quốc tế đang được đầu tư xây dựng. Không chỉ phục vụ các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông…, không gian này còn là nơi tổ chức các giải đấu sinh viên, hoạt động phong trào và sự kiện cộng đồng.

Nhà thi đấu – Sports Center được nâng cấp

Với nhiều bạn trẻ, đại học không chỉ là học kiến thức mà còn là nơi rèn luyện thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Việc sở hữu nhà thi đấu hiện đại giúp sinh viên có thêm lựa chọn để cân bằng giữa học tập, vận động, giải trí ngay trong khuôn viên trường.

Điều thú vị là MIT Uni. nằm ngay tại Đồng Nai, chỉ cách nhiều khu vực như Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Trảng Bom hay TP.HCM khoảng 20–40 phút di chuyển. Điều này giúp nhiều học sinh khu vực Đông Nam Bộ có thể học đại học gần nhà nhưng vẫn được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, không thua kém các campus lớn.

Thư viện không có điểm nào để chê tại MIT Uni.

Từ trung tâm tuyển sinh, thư viện, hội trường cho đến nhà thi đấu, từng công trình được đầu tư cho thấy nỗ lực xây dựng một môi trường học tập toàn diện nơi sinh viên không chỉ đi học rồi về mà thực sự gắn bó, trưởng thành và tận hưởng quãng đời đại học.

Có thể nói, trong bức tranh giáo dục đại học đang thay đổi từng ngày, MIT Uni. đang cho thấy một hướng đi rõ ràng: đầu tư thật, làm thật, đặt trải nghiệm sinh viên làm trung tâm. Và với đà "lột xác" này, ngôi trường tại Đồng Nai đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những bạn trẻ muốn học trong một không gian hiện đại, năng động và giàu trải nghiệm.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông – Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Dầu Giây, Tỉnh Đồng Nai

Website: https://mit.vn hoặc hotline: 0981 767 568.