Một trong những sân bay "nóng" nhất châu Âu rơi vào hỗn loạn, hơn 100 chuyến bay bị huỷ do tháp kiểm soát “sập nguồn”

Theo Aeroports de Paris, đơn vị vận hành sân bay lớn thứ hai thủ đô nước Pháp đã gặp sự cố khiến khoảng 40% các chuyến bay khởi hành và đến bị gián đoạn. Vụ việc khiến hàng ngàn hành khách phải vật lộn tìm các chuyến bay thay thế, trong khi nhiều hành khách khác chịu cảnh chờ đợi các chuyến bay chậm trễ kéo dài.

Sân bay Orly hiện phục vụ hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm. Sự cố lần này xảy ra tại tháp kiểm soát vào đầu giờ chiều ngày 18/5, được xác định là lỗi hệ thống điều khiển không lưu. Một nguồn tin trong ngành hàng không cho biết nguyên nhân là do sự cố radar.

Trong số 130 chuyến bay bị hủy, khoảng một nửa là chuyến khởi hành, phần còn lại là các chuyến bay đến. Các đường bay bị ảnh hưởng trải dài trên khắp nước Pháp, châu Âu và Bắc Phi – bao gồm các điểm đến phổ biến như Tây Ban Nha, Ý, Áo và Đức.

Một trong những hành khách bị ảnh hưởng, cô Agnes Zilouri (46 tuổi), cho biết đang cố gắng tìm chỗ nghỉ cho mẹ già 86 tuổi và con trai 6 tuổi sau khi chuyến bay đến Oujda (Morocco) của họ bị hủy. Được biết, gia đình cô đang trên đường tham dự một tang lễ.

Một hành khách khác bày tỏ sự bức xúc: “Chuyến bay 19:45 từ Dublin đến Orly của tôi đã bị hủy. Đã gần hai tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ email thông báo nào. Nực cười làm sao khi mãi đến lúc có mặt tại sân bay tôi mới biết điều đó."

Cơ quan hàng không dân dụng Pháp (DGAC) vẫn chưa thể xác nhận liệu hoạt động bay có thể trở lại bình thường vào ngày 19/5 hay không.

Sân bay Orly từng là sân bay chính của Paris trước khi Charles de Gaulle (CDG) mở cửa vào năm 1974. Hiện tại, Orly phục vụ khoảng 33 triệu hành khách mỗi năm – bằng khoảng một nửa lưu lượng của CDG.

Sự cố lần này xảy ra chỉ một tuần sau vụ hỗn loạn tương tự tại sân bay Stansted (Anh) do sự cố CNTT, khiến khoảng 10.000 hành khách lỡ chuyến bay vào ngày 17/5. Tại Stansted, hành khách phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để làm thủ tục, lấy hành lý và qua cửa an ninh. Một số người thậm chí không thể vào được nhà ga do lượng khách quá đông, buộc phải quay về nhà.

Sân bay Paris Orly hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc.

Nguồn: Daily Mail