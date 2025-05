Nhặt được 14kg vàng trong hộp giấy ở sân bay

Nhặt được vàng và cơn ác mộng bất ngờ

Một vụ việc hy hữu từng gây chấn động dư luận Trung Quốc vào năm 2008, khi một nữ nhân viên vệ sinh sân bay bất ngờ phát hiện 14kg vàng trong thùng rác và bị tạm giữ suốt 10 tháng để điều tra. Người phụ nữ đó là Lương Lệ, 40 tuổi, nhân viên vệ sinh tại Sân bay Bảo An, Thâm Quyến.

Vào sáng ngày 9/12/2008, khi đang dọn dẹp phòng chờ tại tòa nhà B của sân bay như thường lệ, Lương Lệ vô tình phát hiện một hộp các tông bị bỏ lại trong thùng rác gần quầy thủ tục chuyến bay số 19. Do trong quá trình làm việc, cô thường xuyên gặp những vật dụng hành khách bỏ quên nên ban đầu không mấy để ý và nhờ một đồng nghiệp giữ hộ.

Khi đồng nghiệp mở chiếc hộp ra, mọi người vô cùng bất ngờ khi phát hiện bên trong chứa toàn bộ trang sức bằng vàng. Tuy nhiên, lúc đó, Lương Lệ cho rằng đây chỉ là đồ giả vì khối lượng quá nặng và vẻ ngoài bình thường.

Sau khi hết ca làm, cô mang chiếc hộp về nhà mà không báo cho bộ phận liên quan theo quy định của sân bay. Khoảng 6 giờ tối cùng ngày, hai cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà và đưa Lương Lệ đi vì nghi ngờ cô có hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ đến khi đó, cô mới biết số trang sức trong chiếc hộp là vàng thật nguyên chất, tương đương gần 14kg vàng, trị giá hơn 3 triệu NDT (hơn 10,7 tỷ đồng, theo giá ở thời điểm đó). Nếu bị kết tội trộm cắp, mức án mà Lương Lệ phải đối mặt có thể lên đến tù chung thân.

Cuộc điều tra kéo dài và kết quả bất ngờ

Theo quy định của sân bay và công ty vệ sinh, bất cứ vật phẩm nào hành khách bỏ quên đều phải giao nộp cho bộ phận quản lý. Dù vậy, Lương Lệ thừa nhận, cô và nhiều đồng nghiệp từng mang những món đồ nhỏ, vô giá trị về nhà mà không báo cáo vì cho rằng không đáng lưu tâm.

Tuy nhiên, vụ việc lần này vượt ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, một đồng nghiệp của Lương Lệ đã mang một món trong số trang sức ấy đến cửa hàng vàng trong sân bay để định giá và được xác nhận là vàng thật có độ tinh khiết 999.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào sáng hôm đó, một nhân viên bán hàng tên Vương Đằng Nghiệp thuộc công ty trang sức nổi tiếng ở địa phương đã mang theo hộp vàng nặng 14kg này đến sân bay Bảo An để bay đi Bắc Kinh. Do quy định an ninh, thùng các tông không được phép ký gửi nên anh này đã để lại gần quầy dịch vụ.

Chỉ chưa đầy một phút sau khi Vương Đằng Nghiệp rời khỏi, Lương Lệ đã lấy chiếc hộp mà không báo lại cho ai. Điều đáng nói, vị trí cô nhặt chiếc hộp hoàn toàn khác với lời khai ban đầu, làm dấy lên nghi ngờ về ý định chiếm đoạt.

Trước áp lực dư luận và truyền thông, vụ việc trở thành tâm điểm tranh cãi trên toàn quốc, nhiều chuyên gia pháp lý cũng vào cuộc phân tích. Phía Công an ban đầu cho biết có đủ bằng chứng để buộc tội trộm cắp và khẳng định Lương Lệ đã khai không đúng sự thật về nhiều chi tiết.

Tuy nhiên, đến ngày 30/4/2009, Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng chứng cứ chưa đủ để kết luận tội trộm cắp nên đã yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 25/9/2009, Viện Kiểm sát tiếp tục cho rằng hành vi của Lương Lệ có một số đặc điểm của tội trộm cắp nhưng bằng chứng không đủ, phù hợp hơn với tội tham ô.

Cuối cùng, ngày 10/10/2009, sau 10 tháng tạm giữ, Cục Công an Thâm Quyến chính thức thông báo rút lại vụ án do thiếu chứng cứ buộc tội. Vụ việc khép lại nhưng để lại bài học đắt giá về sự tỉnh táo, trung thực và ranh giới pháp lý khi vô tình nhặt được của rơi.

Theo Baidu