Một tiệm vàng ở Đà Nẵng bị tịch thu 2 tỷ đồng

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và L.C.T (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) - khách hàng thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại cơ sở này, về hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”. Tổng số tiền phạt là 45 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, EURO…) trái phép, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Ảnh minh họa

Ngày 19/9, Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.

Căn cứ kết quả xác minh và quy định tại Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính: Hiệu vàng H.P.H bị phạt 30 triệu đồng, L.C.T bị phạt 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Theo quy định, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm. Việc thực hiện đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình mà còn góp phần giữ vững an ninh kinh tế, ổn định thị trường tài chính và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.