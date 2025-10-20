Bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi, sinh năm 1985, ngụ Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Đăng Trình, sinh năm 1983, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thanh Nghi

Đây là hai đối tượng có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi do Nguyễn Minh Tân làm Giám đốc.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào đầu năm 2022, Nguyễn Minh Tân quen biết Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình thông qua mối quan hệ bạn bè xã hội và cùng nhau hợp tác làm ăn, Nguyễn Minh Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh Cần Thơ.

Trong thời gian này, các đối tượng đã cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành phố và chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỷ đồng nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đăng Trình

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.