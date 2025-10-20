Công an Hà Nội đề nghị người dân nhanh chóng làm điều này với GPLX để không mất quyền lợi

Theo Cục CSGT, hiện vẫn còn nhiều người dân sử dụng giấy phép lái xe bằng bìa cũ được cấp từ nhiều năm trước. Loại giấy phép này dễ nhàu nát, phai mờ, thậm chí bị làm giả, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý.

Trong khi đó, từ ngày 1/7/2012, Bộ Giao thông vận tải đã phát hành mẫu GPLX mới làm từ nhựa PET – bền chắc, khó làm giả và có mã QR giúp cơ quan chức năng nhanh chóng tra cứu, xác thực thông tin người lái.

Việc chuyển sang sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) bằng thẻ nhựa PET mang lại nhiều tiện ích rõ rệt cho người dân.

Trước hết, thẻ PET có độ bền cao, chống nước, chống ẩm mốc, không dễ rách hay phai màu như loại giấy bìa cũ. Kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo trong ví, thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, toàn bộ thông tin trên GPLX PET đều được số hóa và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp cơ quan chức năng dễ dàng tra cứu, xác minh nhanh chóng và chính xác hơn.

Đặc biệt, người dân có thể tích hợp GPLX PET vào ứng dụng định danh VNeID để xuất trình khi làm việc với cơ quan chức năng, thay cho việc mang theo nhiều loại giấy tờ. Ngoài ra, việc cấp đổi hay cấp lại GPLX cũng trở nên linh hoạt hơn, người dân có thể thực hiện ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Đáng chú ý, giấy phép lái xe (GPLX) bằng vật liệu PET còn là điều kiện bắt buộc để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP) – loại giấy phép giúp công dân Việt Nam có thể lái xe hợp pháp tại các quốc gia thành viên Công ước Viên 1968, mở rộng cơ hội di chuyển và làm việc ở nước ngoài.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn phối hợp với Công an cấp xã, phường trong việc rà soát, cập nhật thông tin GPLX; đồng thời sớm thực hiện chuyển đổi từ bằng giấy bìa sang thẻ nhựa PET để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch và đồng bộ.

Để thực hiện cấp đổi GPLX cũ bằng giấy bìa sang thẻ nhựa PET, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan Công an để được hỗ trợ hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Ảnh chụp màn hình

Bước 2: Tại Trang chủ, người dân chọn “Phương tiện và người lái”;

Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Nhập từ khóa “Giấy phép lái xe” vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các kết quả liên quan, người dân nhấn chọn “Đổi giấy phép lái xe”;

Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Tiếp theo người dân chọn “Nộp trực tuyến”;

Ảnh chụp màn hình

Sau đó điền các thông tin theo yêu cầu bao gồm: cơ quan tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận, lý do đổi giấy phép lái xe và các thông tin về người lái, phần dưới cùng có các mục thông tin sức khỏe của người lái xe.

Ảnh chụp màn hình

Bước 5: Khi đã kê khai đầy đủ các thông tin, hệ thống sẽ thông báo sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ. Người dân cần chú ý đến các thông báo để nộp lệ phí và thông tin địa chỉ nhận hồ sơ.