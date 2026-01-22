Tối 21/1, trên fanpage của Her25, thương hiệu thời trang này đã đăng tải thông báo chính thức nói lời tạm biệt, khép lại hành trình 12 năm hoạt động với nhiều dấu ấn trong lòng khách hàng.

Thương hiệu thời trang nữ Her25 ra đời từ năm 2014, đã không còn là cái tên xa lạ đối với nhiều chị em phụ nữ đặc biệt là các tín đồ thời trang ưa thích trang phục mang nhiều màu sắc mà vẫn đậm chất thanh lịch. Thương hiệu này từng có thời điểm có 9 cửa hàng trên toàn quốc.

Theo nội dung được chia sẻ trên fanpage của Her25:

“Mười hai năm không dài nếu đặt trong dòng chảy lịch sử, nhưng đủ dài để một cái tên trở thành ký ức chung của rất nhiều phụ nữ. Her25 bắt đầu từ một góc nhỏ trong phố cổ, khi “her” đơn giản là một không gian dành cho những ai yêu sự thanh lịch, tinh tế và chậm rãi.

Ở đó, thời trang không chỉ là quần áo, mà là cách sống, cách lựa chọn, cách hiện diện giữa đời sống đô thị nhiều biến động.

Từ 2014 đến 2026, Her25 đã đi qua nhiều thế hệ người yêu thời trang, chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của xu hướng, của thị hiếu, của nhịp sống.

Có những giai đoạn nhẹ nhàng và rực rỡ, cũng có những khoảng lặng đầy hoang mang. Nhưng dù ở trạng thái nào, Her25 vẫn lặng lẽ đồng hành cùng các tín đồ thời trang đã chọn gắn bó. Sau bao thử nghiệm, lùi lại, rồi lại tiến lên theo cách riêng. Có lúc rất rõ ràng, có lúc mơ hồ, có lúc tự nghi ngờ chính mình.

“Lời tạm biệt” hôm nay là một chia sẻ rằng mọi hành trình đều có điểm dừng, để khép lại một chương đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của nó”.

Ảnh: Her25

Chia sẻ về quyết định khép lại thương hiệu Her25 sau 12 năm hoạt động, anh Phan Đại Thắng - Founder/CEO của Her25 cho biết đây là lựa chọn được đưa ra sau quá trình nhìn lại một cách thẳng thắn. “Tôi tự thấy mình quá an toàn để làm mới, quá cũ để tiếp tục”, anh Thắng chia sẻ.

Nói về hành trình tiếp theo, nhà sáng lập Her25 cho biết anh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, lĩnh vực gắn bó sâu sắc với anh trong nhiều năm qua. “Tôi vẫn tiếp tục với nghệ thuật. Và thời trang chỉ không cùng tôi ở chặng tiếp theo”, anh Thắng nói.