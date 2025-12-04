Một thí sinh Hà Nội gian lận thi bị hủy bằng tốt nghiệp THPT

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định huỷ kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 và thu hồi bằng tốt nghiệp đối với N.V.K., sinh năm 2007.

N.V.K từng theo học tại Trường THPT Đan Phượng, khóa thi ngày 26/6/2025 với số báo danh 0109492*, phòng thi số 3909.

Sau khi kỳ thi kết thúc, nam sinh này đã được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT và số vào sổ cấp bằng, ngày cấp 23/9/2025. Tuy nhiên sau đó, Sở này thực hiện huỷ kết quả thi và thu hồi bằng tốt nghiệp THPT là vì N.V.K. đã sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra từ tháng 6/2025.

Theo quy chế, thí sinh đã vi phạm điểm b, khoản 4 Điều 21 Quy chế thi và điểm a khoản 1 Điều 25 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo thông báo tại Công văn số 6891 của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị em N.V.K có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp. Trường THPT Đan Phượng có trách nhiệm thông báo quyết định đến thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa thi ngày 26/6/2025 tại trường.

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm huỷ kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đồng thời thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp năm 2025 của thí sinh N.V.K.; điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại Sở về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 26/6/2025 và báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi diễn ra từ tháng 6/2025 nhưng đến nay mới xử lý huỷ kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp của thí sinh vì phải chờ căn cứ kết quả xác minh của cơ quan điều tra. Khi có kết quả này, Sở GD&ĐT Hà Nội mới tiến hành các bước huỷ kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp theo quy trình.