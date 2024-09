Rạng sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam), dòng iPhone 16 chính thức được trình làng trên toàn thế giới. Trong một bước đi táo bạo nhằm quảng bá cho dòng điện thoại mới nhất của mình, Apple đã hợp tác với siêu sao hàng đầu thế giới - The Weeknd để sản xuất một music video hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro.

Cụ thể, tại concert ở Sao Paulo 2 ngày trước, The Weeknd đã nhá hàng một ca khúc hoàn toàn mới Dancing In The Flames, được cho sẽ là sản phẩm mở đầu cho “kỉ nguyên” mới của nam nghệ sĩ. Đến hôm nay, The Weeknd tiếp tục “nhá hàng” trước về MV với đoạn clip hậu trường, ghi nhận MV Dancing In The Flames hoàn toàn được quay bằng iPhone 16 Pro.

Hậu trường quay MV bằng iPhone 16 Pro của The Weeknd

iPhone 16 Pro, được trang bị chip A18 Pro, đã được Apple giới thiệu như "mẫu iPhone tiên tiến nhất từ trước đến nay". Với khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây (fps) trong định dạng Dolby Vision, thiết bị này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc sản xuất video chất lượng cao trên thiết bị di động.

Đạo diễn Tami và Henrikkson đã tận dụng tối đa các tính năng này để tạo ra những cảnh quay chuyển động chậm mượt mà và ấn tượng. Henrikkson chia sẻ: "Khi chúng tôi được biết iPhone giờ đây có thể quay 4K 120 fps, chúng tôi muốn thực hiện một music video quay chậm."

Trong video hậu trường, The Weeknd được thấy hát nhanh theo một phiên bản speed-up của bài hát. Kỹ thuật này, được gọi là "speed ramping", cho phép ekip tạo ra hiệu ứng chuyển động chậm ấn tượng khi render video ở 120 fps.

MV của The Weeknd hoàn toàn được quay bằng iPhone 16 Pro.

Henrikkson giải thích: "Quay 4K 120 thực sự giúp chúng tôi làm chậm thực tế; làm chậm các yếu tố; làm chậm chuyển động của The Weeknd." Ekip sản xuất bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với hiệu suất của iPhone 16 Pro, đặc biệt là khả năng xử lý ánh sáng mạnh và bóng đen sâu. Henrikkson nói: "Chúng tôi đang quay với đèn nền HDMI rất sáng chiếu vào mưa, và đó là điều tôi lo lắng. 'iPhone sẽ bắt những ánh sáng này như thế nào, độ tương phản sẽ được quản lý ra sao, điều này sẽ trông như thế nào trên khuôn mặt của The Weeknd?' Và khi tôi thấy kết quả, tôi thực sự bị choáng ngợp."

Việc sử dụng iPhone 16 Pro trong sản xuất video chuyên nghiệp đang dần xóa nhòa ranh giới giữa "máy quay chuyên nghiệp" và thiết bị di động. Henrikkson nhận xét: "Điều này thực sự sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà làm phim trẻ đang nổi lên. Các tính năng camera mới trên iPhone 16 Pro biến nó thành một cỗ máy làm phim mạnh mẽ. Bạn ngừng nghĩ về việc nó là một chiếc iPhone và đối xử với nó như một máy quay bình thường."