Một sao nữ Ca Sĩ Mặt Nạ bị tố quỵt tiền, thiếu chuyên nghiệp khiến anh em OnlyC đăng đàn "bóc phốt": "Chúng tôi không hiểu được!"

Trưa 3/11, netizen xôn xao khi nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện - em trai nhạc sĩ OnlyC bất ngờ đăng đàn tố ca sĩ Hoàng Mỹ An thiếu chuyên nghiệp, "bom" bài hát dù đã thu âm xong chỉ vì lý do không đủ chi phí. "Cha đẻ" ca khúc Bống Bống Bang Bang có bài đăng dài trên trang cá nhân với lời lẽ vô cùng bức xúc:

"Tôi không hài lòng với cách làm việc của bạn Hoàng Mỹ An. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy trường hợp thu âm xong, nhận master xong lại bảo không đủ chi phí nên không lấy bài dù đã thoả thuận ngay từ đầu. Dù lý do có là gì đi nữa thì như vậy vẫn không chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm. Bạn không thể bảo người khác xây nhà xong xuôi hết lại phủi bỏ trách nhiệm như chưa có chuyện gì xảy ra, một lời xin lỗi chân thành cũng không có nốt. Một khi đã đặt lịch thu âm xong hết tất cả nghĩa là mọi thứ đều đã sẵn sàng, không có chuyện nhận master xong lại huỷ vô cớ như vậy được! Còn nếu bạn nghĩ chỉ thu âm xem có hợp không thì thực sự bạn chưa sẵn sàng để hoạt động ở Việt Nam.

Dĩ nhiên là tôi thất vọng vì trước giờ những đối tác làm việc với tôi đều rất chuyên nghiệp và dễ thương, chứ như trường hợp này thì tôi rất lấy làm lạ. Tôi chẳng lấy đặt cọc của ai vì tôi chẳng bao giờ phải làm thế cả. Thôi thì tôi không nói thêm gì nữa, dù gì thì cũng là lỗi do tôi, thời gian qua đáng ra tôi nên tập trung vào những công việc khác quan trọng hơn, không mất công vào những trường hợp như thế này! Tôi chúc cho bạn thành công trong con đường phía trước".

Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện đăng bài bức xúc về cách làm việc của ca sĩ Hoàng Mỹ An

Nhạc sĩ OnlyC chia sẻ lại bài đăng của em trai: "Chúng tôi không hiểu được"

Liên hệ với ekip Hoàng Mỹ An về lùm xùm quỵt tiền thu âm, đại diện nữ ca sĩ cho biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Cả hai bên cũng đã giải quyết ổn thoả. Ít phút sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện đã lên tiếng đính chính, tiết lộ Hoàng Mỹ An đã chủ động liên hệ xin lỗi và giải thích rõ ràng những hiểu lầm trong câu chữ. Nam nhạc sĩ cũng cho biết anh đã quyết định rút khỏi dự án hợp tác cùng Bạch Khổng Tước của Ca Sĩ Mặt Nạ.

"Bé An cũng đã chủ động liên lạc và giải thích rất nhiều về những hiểu lầm trong câu chữ, đáng ra lúc trước em nên có tâm hơn trong việc nói chuyện cũng như xử lý công việc. Dù gì thì đến cuối tôi cũng đã nhìn thấy sự chân thành, và chỉ cần chân thành thì lời xin lỗi luôn có giá trị. Cô bé này là một người rất nhiệt huyết và đầy tiềm năng, từ Mỹ trở về Việt Nam hoạt động nên vẫn còn bỡ ngỡ trong cách ứng xử cũng như quan hệ tại thị trường Việt Nam. Tôi không có vấn đề gì với cô bé, dù rút khỏi dự án của cô bé sắp tới nhưng tôi tin cô ấy sẽ làm được nhiều điều ở đây, với tài năng mà cô ấy có. Xin cảm ơn vì đã làm phiền anh chị em. Và cũng chân thành xin lỗi đến những anh chị em đã đợi tôi trong thời gian qua…".

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, là chị họ của kiện tướng dancesport Phan Hiển đồng thời là học trò của Khánh Thi. Cô từng vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, đoạt ngôi Á quân cuộc thi So You Think You Can Dance 2013.

Sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, Hoàng Mỹ An vừa trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật cách đây không lâu. Cô được biết đến nhiều hơn khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 dưới lớp mascot Bạch Khổng Tước nhưng đã dừng chân ở tập 4.