Bạch Khổng Tước lộ diện ở Ca Sĩ Mặt Nạ: Dàn cố vấn đoán đúng 100%, danh tính khiến khán giả tiếc nuối

Tối 30/8, màn lộ diện tập 4 Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đã chính thức lên sóng. Với số phiếu bình chọn 11,65% thấp nhất chương trình, Bạch Khổng Tước là nhân vật phải dừng chân tại chương trình tuần này. Không nằm ngoài dự đoán, đó chính là Hoàng Mỹ An - "chị họ" của kiện tướng dancesport Phan Hiển đồng thời là học trò của Khánh Thi. Ngay cả ban cố vấn, cả 4 nghệ sĩ đều đoán ra danh tính Hoàng Mỹ An.

Hoàng Mỹ An lộ diện dưới lớp mascot Bạch Khổng Tước

Từng hoạt động, lưu diễn ở Mỹ, Tóc Tiên, Trấn Thành và cả Ngô Kiến Huy đều đoán ra Hoàng Mỹ An ngay khi cô cất giọng

Bên dưới video chương trình, không ít cư dân mạng hết sức tiếc nuối khi biết danh tính của Bạch Khổng Tước. Sau khi sang Mỹ cùng gia đình, mỹ nhân này là một trong những ca sĩ hoạt động nhiều ở sân khấu hải ngoại. Trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ, Hoàng Mỹ An cho biết trong thời gian tới, cô sẽ hoạt động nhiều hơn ở thị trường Việt Nam.

- Cứ tưởng Đông Nhi, không ngờ là Hoàng Mỹ An.

- Năm nay có vẻ chương trình mời nhiều ca sĩ hải ngoại để khán giả không đoán ra.

- Hát hay nhảy đẹp thế mà bị loại, tiếc nhỉ.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996. Cô từng vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, đoạt ngôi Á quân cuộc thi So You Think You Can Dance 2013. Dù có tiếng trong lĩnh vực Dancesport, mỹ nhân này sau khi sang Mỹ cùng gia đình đã bắt đầu lấn sân sang ca hát. Cô hiện đang là giọng ca quen thuộc của các sân khấu hải ngoại.