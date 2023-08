Bạch Khổng Tước (Ca sĩ mặt nạ) là mỹ nữ hải ngoại, được ví như "Tóc Tiên thứ 2"?

Trong tập 4 Ca sĩ mặt nạ mùa 2, bên cạnh Ong Bây Bi, Bạch Khổng Tước là mascot mới xuất hiện ở chương trình. Màn trình diễn ca khúc Như lời đồn đầy cuốn hút của Bạch Khổng Tước khiến hội đồng cố vấn không ngớt lời cảm thán về khả năng xử lí bài hát kết hợp với vũ đạo. Danh tính của mascot mới gây tò mò cho khán giả. Nếu như Ong Bây Bi được đồn đoán là ca sĩ Orange, giọng ca hải ngoại Hoàng Mỹ An là cái tên được réo gọi khi nói về thân phận thật sự của Bạch Khổng Tước.

Mascot Bạch Khổng Tước được cho là ca sĩ hải ngoại Hoàng Mỹ An

Trong đoạn clip manh mối, giọng lơ lớ "Việt kiều" của Bạch Khổng Tước được cho là phần nào nói đến việc đây là một nữ ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại. Nhân vật mascot này còn khoe huy chương vàng thể thao như thành tích khủng của bản thân và sau đó có lời giới thiệu gây chú ý: "Tôi muốn được làm mưa làm gió, thử thách chính mình trên con đường rộng lớn hơn. May mắn thay, ước mơ mà tôi ấp ủ đã thành hiện thực". Những chia sẻ của Bạch Khổng Tước có nhiều mối liên quan đến thông tin Hoàng Mỹ An.



Chiếc huy chương vàng là manh mối đáng chú ý về Bạch Khổng Tước

Hoàng Mỹ An nổi tiếng trong giới Dancesport

Cô là học trò Khánh Thi và cũng là chị họ của Phan Hiển

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, là chị họ của Phan Hiển, học trò của "nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi. Cô từng vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, đoạt ngôi Á quân cuộc thi So you think you can dance 2013. Dù có tiếng trong lĩnh vực Dancesport, mỹ nhân này sau khi sang Mỹ cùng gia đình đã bắt đầu lấn sân sang ca hát. Cô hiện đang là giọng ca quen thuộc của các sân khấu hải ngoại.



Đáng chú ý, trong clip manh mối, chi tiết Bạch Khổng Tước say mê xem sân khấu Em không là duy nhất & Có ai thương em như anh của Phượng Hoàng Lửa và Tiểu Phượng Hoàng ở mùa 1 gây tò mò. Nếu như dàn cố vấn cho rằng Bạch Khổng Tước có liên quan đến 2 mascot này ở mùa 1, khán giả lại có suy đoán khác. Bản mash-up mà Phượng Hoàng Lửa và Tiểu Phượng Hoàng trình diễn đều là hit của Tóc Tiên. Bà xã Hoàng Touliver cũng chính là thần tượng của Hoàng Mỹ An. Mỹ nhân Dancesport còn được ví như "Tóc Tiên thứ 2" ở sân khấu hải ngoại.

Sân khấu mashup của Phượng Hoàng Lửa và Tiểu Phượng Hoàng ở mùa 1 là 2 bản hit của Tóc Tiên

Hoàng Mỹ An cũng từng khoe ảnh chụp cùng "Phượng Hoàng Lửa" Hà Trần