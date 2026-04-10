Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, viện dẫn lý do là tình trạng lo âu gia tăng, các vấn đề về giấc ngủ và tính gây nghiện của các nền tảng trực tuyến.

Một cuộc thăm dò dư luận do ALCO công bố hồi tháng 2 cho thấy khoảng 80% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm. Chính phủ Hy Lạp đã cấm điện thoại di động trong trường học và thiết lập các nền tảng kiểm soát của phụ huynh để hạn chế thời gian sử dụng màn hình của thanh thiếu niên.

"Hy Lạp sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện sáng kiến này," ông Mitsotakis nói trong một video, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã nói chuyện với các bậc phụ huynh trước khi đưa ra quyết định. "Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đây sẽ không phải là quốc gia cuối cùng. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy Liên minh châu Âu cũng đi theo hướng này."

Vào tháng 12 năm ngoái, Úc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, chặn quyền truy cập vào các nền tảng bao gồm TikTok.

Meta, Snapchat và TikTok cho biết họ vẫn tin rằng lệnh cấm của Úc sẽ không bảo vệ được giới trẻ nhưng cam kết sẽ tuân thủ lệnh cấm này.

Chính phủ Hy Lạp cho biết hiện tại họ chưa thể buộc các nền tảng mạng xã hội phải xác minh độ tuổi người dùng, nhưng khuyến nghị các nền tảng này sử dụng các cơ chế mà EU và Hy Lạp đã thiết lập, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh cũng hỗ trợ nỗ lực này.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các nền tảng sẽ cần phải có khả năng hạn chế người dùng hoặc đối mặt với các khoản phạt được mô tả trong Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU (DSA), lên tới 6% doanh thu toàn cầu của họ, Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số Dimitris Papastergiou cho biết.

Quốc hội Hy Lạp sẽ ban hành luật cấm này vào giữa năm 2026. Các quốc gia khác cũng đang thắt chặt các quy định về mạng xã hội, với Vương quốc Anh, Malaysia, Pháp, Đan Mạch và Ba Lan đang xem xét hoặc đang trong quá trình lập pháp để cấm.

Trong một bức thư riêng gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Mitsotakis kêu gọi hành động phối hợp của Liên minh châu Âu, lập luận rằng các biện pháp quốc gia đơn thuần sẽ không đủ để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi chứng nghiện internet.

Trong bức thư, ông đề xuất thiết lập độ tuổi "trưởng thành kỹ thuật số" trên toàn EU ở mức 15 tuổi, bắt buộc xác minh độ tuổi và xác minh lại thường xuyên đối với tất cả các nền tảng, đồng thời thiết lập một khuôn khổ thực thi và xử phạt hài hòa, kêu gọi khối này đưa ra một hệ thống thống nhất vào cuối năm 2026.

Các nước EU không có được sự linh hoạt như Úc trong vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Akis Skertsos cho biết trong một cuộc họp báo chung.

Ông nói: "Luật pháp quốc gia có mối liên hệ và chịu ảnh hưởng rất lớn từ luật pháp EU. Nếu không có khuôn khổ pháp lý của EU... thì luật pháp quốc gia đơn thuần sẽ không hiệu quả."

Nguồn: Reuters