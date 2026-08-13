Một phụ nữ bị xử lý vì đăng ảnh AI liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại chùa Bầu

Một phụ nữ ở Phú Thọ bị xử lý sau khi đăng hình ảnh chỉnh sửa bằng AI, sai sự thật về vụ việc cố ý gây thương tích tại chùa Bầu lên Facebook.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây đã xuất hiện vụ việc nhiều fanpage, hội nhóm đồng loạt đăng tải thông tin, hình ảnh (do AI tạo nên) về vụ việc đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích tại Chùa Bầu, thuộc tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ vào ngày 10/8/2026. Đây là một ví dụ cho thấy nếu người dùng không kiểm chứng thông tin sẽ rất dễ bị dẫn dắt bởi những hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ AI.

Cụ thể, vào ngày 13/8, bà Đ.T.N trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải hình ảnh (được chỉnh sửa bằng AI) liên quan vụ việc đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích tại Chùa Bầu. Cơ quan Công an tiến hành làm việc đối với bà N, bà đã thừa nhận việc đăng tải trên là sai sự thật và tự gỡ bài khắc phục sai phạm đồng thời cam kết không tái phạm, hiện cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Đ.T.N đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Những hình ảnh tạo bằng AI được đăng tải làm sai lệch bản chất vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Những hình ảnh tạo bằng AI được đăng tải làm sai lệch bản chất vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng hoặc phát tán hình ảnh do AI tạo để làm sai lệch bản chất vụ việc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn. Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Đồng thời cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.