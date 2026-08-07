Một ô tô biển 29A "dính" gần 100 lần phạt nguội do chạy quá tốc độ quy định: Riêng tháng 7/2026 vi phạm 21 lần

Một ô tô bị CSGT ghi nhận chạy quá tốc độ 21 lần chỉ trong tháng 7. Tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic cho thấy, phương tiện này hiện có tổng cộng 98 lỗi phạt nguội đang ở trạng thái "chưa xử phạt".

Ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trong tháng 7, Phòng Cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi nhận và ra thông báo vi phạm đối với 3.055 trường hợp phương tiện ô tô vi phạm tại các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và xã Yên Lạc.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gồm: Vi phạm tốc độ (2.383 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (485 trường hợp), không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe tham gia giao thông (187 trường hợp).

Hệ thống camera giám sát của CSGT Phú Thọ ghi nhận ô tô biển số 29A-64xxx vi phạm tốc độ 21 lần trong tháng 7. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trong danh sách các phương tiện vi phạm có một ô tô mang biển số 29A-64xxx vi phạm tới 21 lần chỉ trong 1 tháng, đều về lỗi vi phạm tốc độ. Thời gian vi phạm chủ yếu vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn, với 4 lần vượt quá tốc độ quy định trên 20 km/giờ.

Theo tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic của Cục CSGT, Bộ Công an (quản lý và tra cứu thông tin giao thông thông minh) đang ghi nhận chiếc xe này có tổng số 98 lỗi phạt nguội đang ở trạng thái "chưa xử phạt". Trong số đó, phương tiện vi phạm nhiều mức tốc độ khác nhau, từ quá tốc độ 5 km/h đến dưới 10 km/h, 10-20 km/h và trên 20 km/h đến 35 km/h.

Theo nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định ô tô chạy quá tốc độ 5-10km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; nếu vượt 10-20km/h bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu lái ô tô vượt quá tốc độ quy định 20-35km/h sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; vượt quá quy định trên 35km/h có thể bị phạt 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Với quy trình xử phạt nguội hiện nay, trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về phương tiện, chủ phương tiện thông qua cơ sở dữ liệu điện tử.

Nếu chủ phương tiện không cư trú tại nơi phát hiện vi phạm, kết quả thu thập sẽ được chuyển đến công an cấp xã hoặc phòng CSGT nơi người đó cư trú để xử lý. Sau đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện bằng văn bản hoặc phương thức điện tử cùng với yêu cầu đến trụ sở công an để giải quyết.

Thông tin vi phạm giao thông sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an), App VNeTraffic hoặc được công an địa phương công bố theo từng tháng để chủ phương tiện biết, tra cứu.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ khi gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở giải quyết, người có thẩm quyền xử phạt (nơi phát hiện vi phạm) sẽ gửi cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm và cơ quan đăng ký xe.